Повышение цен не влияет на планы эстонских путешественников. В соседние страны ездят все больше

Как и в предыдущие годы, самыми популярными туристическими направлениями в этом году являются „теплые страны“ - Испания, Италия и Франция, но этот год отличается тем, что в летние месяцы значительно увеличился объем покупок в близлежащих странах, таких как Финляндия, Швеция и Латвия. Это говорит о том, что часть людей решила посетить соседние страны вместо того, чтобы лететь куда-то далеко.

„Положительно, что путешественники также выбирают более близкие направления для отдыха. Наши туристы путешествуют в соседние страны, а сами мы принимаем туристов из Литвы и Латвии, чьи покупки способствуют росту нашей экономики. По данным платежных карт мы видим, что люди уже планируют зимние и даже весенние поездки. При этом нужно учитывать возросшее количество потерянного багажа в аэропортах по всему миру, отмену рейсов и другие непредвиденные ситуации, с которыми порой приходится сталкиваться даже путешествующим на автомобиле. К счастью, некоторые платежные карты в качестве дополнительной услуги предлагают страхование ближних и дальних поездок, и поэтому мы рекомендуем путешественникам перед поездкой ознакомиться с возможностями своих платежных карт“, - отметила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.