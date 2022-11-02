Повышение цен не влияет на планы эстонских путешественников. В соседние страны ездят все больше(3)
Данные о физических покупках за границей, совершенных с помощью платежных карт Citadele, показывают, что рост цен не оказал существенного влияния на планы путешественников. В августе во всех странах Балтии наблюдалась самая высокая в этом году туристическая активность. Эстонские туристы чаще всего совершали покупки в Финляндии, Латвии и Испании; латвийские туристы – в Германии, Польше и Швеции, а литовские туристы – в Беларуси, Германии и Польше. В этом году увеличилось количество путешественников в соседние страны, и такая тенденция будет продолжать расти.
В соседних странах популярность Эстонии как туристического направления сильно различается: в Латвии, сделанные в Эстонии покупки занимают седьмое место, а в Литве – двадцать второе.
Как и в предыдущие годы, самыми популярными туристическими направлениями в этом году являются „теплые страны“ - Испания, Италия и Франция, но этот год отличается тем, что в летние месяцы значительно увеличился объем покупок в близлежащих странах, таких как Финляндия, Швеция и Латвия. Это говорит о том, что часть людей решила посетить соседние страны вместо того, чтобы лететь куда-то далеко.
„Положительно, что путешественники также выбирают более близкие направления для отдыха. Наши туристы путешествуют в соседние страны, а сами мы принимаем туристов из Литвы и Латвии, чьи покупки способствуют росту нашей экономики. По данным платежных карт мы видим, что люди уже планируют зимние и даже весенние поездки. При этом нужно учитывать возросшее количество потерянного багажа в аэропортах по всему миру, отмену рейсов и другие непредвиденные ситуации, с которыми порой приходится сталкиваться даже путешествующим на автомобиле. К счастью, некоторые платежные карты в качестве дополнительной услуги предлагают страхование ближних и дальних поездок, и поэтому мы рекомендуем путешественникам перед поездкой ознакомиться с возможностями своих платежных карт“, - отметила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.
ТОП-10 ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
(по числу покупок, совершенных в физических точках продаж в период с 01.01 по 30.09.2022)