РЕКОРД! В Швейцарии запустили самый длинный пассажирский поезд в мире

Компания RhB объявила, что поезд длиной 1906 метров проследовал по маршруту Всемирного наследия ЮНЕСКО от туннеля Альбула в Преде до виадука Ландвассер недалеко от Филизура. Представитель Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировал достижение.

Поезд состоял из 25 четырехсекционных вагонов Capricorn швейцарского производителя Stadler. Длина каждого вагона — около 80 метров. Поезд проделал путь в 25 км примерно за час, скорость составляла от 30 до 35 км/ч. Кроме того, состав преодолел перепад высот в 789,4 м. Путешествие пролегало через 48 мостов и 22 туннеля.

Вес поезда-рекордсмена — около 2990 тонн. В путешествии приняли участие семь машинистов и 21 техник, чтобы обеспечить работоспособность невероятно длинного состава.