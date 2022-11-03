Переезжаем? Итальянский город заплатит по 30 000 евро желающим поселиться в нем

Грант будут выдавать на безвозмездной основе. Им можно будет оплатить 50% стоимости жилья или потратить на ремонт купленной недвижимости. Дом в Пресичче-Акварике можно найти по цене от 40 тысяч евро, квартиру – от 60 тысяч евро, пишет Euro-pulse.

Таким образом мэрия хочет привлечь в город новых жителей. Как и многие другие сельские местности, Пресичче-Акварика страдает от того, что его жители переезжают в более крупные населенные пункты. В настоящее время в городе живет чуть больше 10 тысяч человек. Чтобы мотивировать горожан не уезжать, мэрия даже начала выплачивать тысячу евро премии за рождение ребенка.

Грант на покупку дома в Пресичче-Акварика станет первым подобным проектом в Италии. Аналогичную выплату собираются в ближайшее время ввести и в одной из деревень на Сардинии. Сумма гранта там составит 15 тысяч евро. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.