На этой неделе состоится предпоследнее Музейное воскресенье этого года
В это воскресенье, 6 ноября, Таллиннские музеи вновь будут открыты для бесплатного посещения. Последний раз в этом году акция „Музейное воскресенье“ состоится 4 декабря.
Как отметил вице-мэр Таллинна Каарель Оя, с начала проведения акции, которая состоялась уже восемь раз, в ней приняли участие 47 000 человек, что не может не радовать. „В последние два Музейных воскресенья этого года можно будет посетить несколько новых выставок, поэтому даже для тех, кто недавно был в Таллиннских музеях, найдется что-то интересное“, - сказал Оя. Он подчеркнул, что эта акция оправдала себя во всех отношениях и продолжится в следующем году. „Мы слышим грустные сообщения о том, что местные самоуправления, испытывающие трудности, вынуждены закрывать культурные учреждения или сокращать время их работы. В Таллинне мы движемся в обратном направлении, стараясь больше поддерживать свои культурные учреждения в сложной ситуации и делая их посещение доступнее для всех таллиннцев“, - добавил вице-мэр.
Бесплатно можно посетить филиалы Таллиннского городского музея: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей городской жизни (Вене, 17), Детский музей Мийямилла (Койдула, 12а), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), Музей Каламая (Коцебу, 16), Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге - Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а) и Музей Мати Унта (Койдула, 17). В программе Музейного воскресенья участвуют также Музей современного искусства Эстонии (Курси, 5), галерея культурного центра „Кая“ в Мустамяэ (Вильде теэ, 118) и Посетительский центр Таллиннского певческого поля (Нарвское шос., 95)
На этот раз в рамках акции в Таллиннском музее городской жизни можно посетить выставку „Спутницы повседневной жизни. Сумки 1900 - 1950“, которая будет открыта 5 ноября. Экспозиция посвящается сумкам, их внешнему виду и способам ношения в 1900–1950-е годы в Эстонии. Это первая выставка, представляющая зрителям дизайн сумок первой половины ХХ века из коллекций музеев со всей Эстонии.
В музее фотографии открыта выставка Карла Сарапа „Эстония на фото“, которая представляет работы эстонского фотографа 1930-х годов. Работы Карла Сарапа сохраняют культурную память, в период оккупации они были известны лишь под псевдонимом.
В Таллиннском русском музее открыта выставка народных костюмов и фотографий „Женская сила“ Ирины Барсегян и Галины Пармаск, недавно открылась также выставка коллажей Ольги Царегородцевой „Созвучие многоцветия“.
В Музее Вильде в середине ноября откроется выставка, посвященная пьесам Эдуарда Вильде. Во дворе Музея Таммсааре открыта выставка „60 лет 60-х“.
В Музее современного искусства Эстонии новая экспозиция посвящена компьютерным играм и соприкосновению цифрового и реального миров. Тематическая выставка „Crawl out Through the Fallout“ родилась в сотрудничестве пяти артистов-геймеров: Марко Лаймре, Реймо Выза-Тангсоо, Мартина Бушманна, Камиль Лаурелли и Кейю Маазик. Они представляют компьютерные игры в контексте выставки современного искусства. В создании экспозиции использованы видео, инсталляция, фотографии и звуковое искусство. В ноябре по выставке будут организованы экскурсии на эстонском, русском, английском и украинском языках, а также дискуссии. Подробнее (на эстонском): здесь
Последнее Музейное воскресенье 2022 года состоится 4 декабря.
Бесплатное музейное воскресенье – инициатива города Таллинна, призванная обратить внимание на деятельность музеев и богатую культурную жизнь столицы, а также повысить доступность культуры для горожан и гостей города.
Подробнее: https://www.tallinn.ee/ru/muzei.