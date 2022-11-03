На этой неделе состоится предпоследнее Музейное воскресенье этого года

Как отметил вице-мэр Таллинна Каарель Оя, с начала проведения акции, которая состоялась уже восемь раз, в ней приняли участие 47 000 человек, что не может не радовать. „В последние два Музейных воскресенья этого года можно будет посетить несколько новых выставок, поэтому даже для тех, кто недавно был в Таллиннских музеях, найдется что-то интересное“, - сказал Оя. Он подчеркнул, что эта акция оправдала себя во всех отношениях и продолжится в следующем году. „Мы слышим грустные сообщения о том, что местные самоуправления, испытывающие трудности, вынуждены закрывать культурные учреждения или сокращать время их работы. В Таллинне мы движемся в обратном направлении, стараясь больше поддерживать свои культурные учреждения в сложной ситуации и делая их посещение доступнее для всех таллиннцев“, - добавил вице-мэр.