Эстонец уже 30 лет живет на далеком болотном острове: здесь даже самолеты не пролетают!
Велло Вайнура (84 года) вот уже 30 лет живет в старом деревянном доме на далеком болотном острове южной Эстонии. По его словам, именно о такой жизни он всегда и мечтал.
Темно. На улице ни души. Периодически мелькают дома, одиноко стоящие у дороги, где, судя по темным окнам, уже давно никто не живет.
Проехав много километров, останавливаемся перед шлагбаумом. Он на замке. Хорошо, что у нас есть ключ. Открываем и едем еще семь километров. Стройный хвойный лес сменяется заболоченными прогалинами, то тут, то там появляются низкорослый березняк, сосны и рогоз. Земля в буквальном смысле уходит из-под ног - впереди лежит большое болото. Здесь заканчивается дорога и начинается вода.
Неужели здесь действительно кто-то живет?
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Мы говорим с Велло обо всем на свете:
о старом доме, где сейчас живет Велло: "Пару десятков лет дом стоял совсем пустой, в 1985 году я купил его за 1000 рублей“.
о вкусе мяса ондатры: “Мясо ондатры на вкус как ондатра, больше ничего не могу сказать!“
о приготовлении еды на печи: “Ну все же охотники умеют готовить!"