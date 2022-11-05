Эстонец уже 30 лет живет на далеком болотном острове: здесь даже самолеты не пролетают!

Темно. На улице ни души. Периодически мелькают дома, одиноко стоящие у дороги, где, судя по темным окнам, уже давно никто не живет.

Проехав много километров, останавливаемся перед шлагбаумом. Он на замке. Хорошо, что у нас есть ключ. Открываем и едем еще семь километров. Стройный хвойный лес сменяется заболоченными прогалинами, то тут, то там появляются низкорослый березняк, сосны и рогоз. Земля в буквальном смысле уходит из-под ног - впереди лежит большое болото. Здесь заканчивается дорога и начинается вода.