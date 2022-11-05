Введет ли Таллинн туристический налог?

Туристический налог - это налог на стоимость проживания в туристических учреждениях: отелях, туристических апартаментах, кемпингах, сельских домах, общежитиях, зонах ночевки, отведенных под мобильные общежития, и на некоторых круизных туристических судах.

Вопрос введения туристического налога в Таллинне обсуждается уже давно, однако до реальной реализации проекта дело так и не дошло. Почему? Ждать ли введение туристического налога уже в ближайшем будущем?

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, согласно эстонскому законодательству, самоуправление не может само ввести туристический налог. "Таллинн изначально поднимал этот вопрос в 2018 году, и мы заинтересованы вернуться к обсуждению этой темы. К сожалению, четыре года назад это предложение не нашло поддержки ни со стороны государства, ни со стороны представителей туристической сферы. При этом, что касается наших соседей, то в Вильнюс уже ввел такой налог в 2018 году, а Рига сделает это с нового года.

По моему мнению, которое основано на изучении результатов исследований и опыта других стран, туристический налог не может стать мерой, отталкивающей туристов.

По нашим предварительным расчетам, Таллинн мог бы получать при введении такого налога около трех миллионов евро в год, которые направлялись бы напрямую на развитие туризма в городе.

Мы и сейчас прикладываем массу усилий, чтобы наша столица была заметна на международной арене как место, где можно проводить мероприятия на самом высоком уровне. В Таллинне проходит множество таких событий, в том числе, и спортивных состязаний мирового уровня, таких как теннисный WTA турнир, впервые состоявшийся этой осенью. Буквально сегодня стало известно, что Таллинну присужден также титул Спортивной столицы Европы 2025.