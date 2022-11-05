Введет ли Таллинн туристический налог?(2)
Туристический налог - явление не новое, на данный момент его взимают в большинстве крупных европейских городов. С 2018 года иностранные туристы платят налог за проживание в Вильнюсе, а с 1 января 2023 года его начнут взимать и в Риге. А как же Таллинн? Ждать ли введение туристической пошлины в нашей столице?
Туристический налог - это налог на стоимость проживания в туристических учреждениях: отелях, туристических апартаментах, кемпингах, сельских домах, общежитиях, зонах ночевки, отведенных под мобильные общежития, и на некоторых круизных туристических судах.
Вопрос введения туристического налога в Таллинне обсуждается уже давно, однако до реальной реализации проекта дело так и не дошло. Почему? Ждать ли введение туристического налога уже в ближайшем будущем?
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, согласно эстонскому законодательству, самоуправление не может само ввести туристический налог. "Таллинн изначально поднимал этот вопрос в 2018 году, и мы заинтересованы вернуться к обсуждению этой темы. К сожалению, четыре года назад это предложение не нашло поддержки ни со стороны государства, ни со стороны представителей туристической сферы. При этом, что касается наших соседей, то в Вильнюс уже ввел такой налог в 2018 году, а Рига сделает это с нового года.
По моему мнению, которое основано на изучении результатов исследований и опыта других стран, туристический налог не может стать мерой, отталкивающей туристов.
По нашим предварительным расчетам, Таллинн мог бы получать при введении такого налога около трех миллионов евро в год, которые направлялись бы напрямую на развитие туризма в городе.
Мы и сейчас прикладываем массу усилий, чтобы наша столица была заметна на международной арене как место, где можно проводить мероприятия на самом высоком уровне. В Таллинне проходит множество таких событий, в том числе, и спортивных состязаний мирового уровня, таких как теннисный WTA турнир, впервые состоявшийся этой осенью. Буквально сегодня стало известно, что Таллинну присужден также титул Спортивной столицы Европы 2025.
Более того, буквально на днях мы приняли решение о том, что с будущего года город будет оказывать поддержку в организации международных конференций вне туристического сезона. Конкуренция в области конференц-туризма высока, поэтому такой дополнительный стимул может склонить чашу весов в пользу Таллинна. При этом получатель субсидии должен проводить конференцию, ориентируясь на принципы бережного отношения к экологии – напомню, в будущем году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, что в очередной раз привлечет к нашему городу дополнительное международное внимание.
И в этом смысле мы, конечно, считаем, что было бы разумно и справедливо, чтобы Таллинн тоже получал доход с туризма, а не только государство и туристический сектор“, - сказал Михаил Кылварт.