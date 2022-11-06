В октябре в Таллиннском аэропорту был поставлен абсолютный рекорд по числу пассажиров чартерных рейсов

Один из самых популярных для полетов месяцев совпал со школьными каникулами, и очень многие воспользовались этой замечательной возможностью продлить лето. В октябре наши отдыхающие чаще всего летали в Анталью на побережье Средиземного моря – в этом курортном городе побывало примерно 35 тысяч пассажиров регулярных и чартерных рейсов. Лишь немногим менее популярными пунктами назначения были привычные узловые аэропорты Хельсинки, Риги и Стокгольма. Лидерами по рыночной доле в Таллиннском аэропорту были airBaltic и Ryanair – обе эти авиакомпании обслужили по 20% пассажиров. Finnair выбрали 9% и Lufthansa – 8% пассажиров. Три самых популярных пункта назначения в сегменте чартерных рейсов в октябре – Анталья, Хургада и Ираклион.

Переход на зимнее расписание в конце месяца означает завершение летнего периода повышенного спроса и ряд сезонных изменений в ассортименте пунктов назначения. По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, зимнее расписание Таллиннского аэропорта в этом году содержит 40 пунктов назначения и ряд новых линий. „С ноября Ryanair будет летать отсюда в итальянский аэропорт Тревизо, а Wizz Air – в Лутон неподалеку от Лондона. В зимнем сезоне также возобновятся рейсы в Пафос на Кипре и продолжатся полеты в Дублин. С января будут доступны сезонные рейсы в Зальцбург“.

За первые десять месяцев этого года Таллиннский аэропорт обслужил 2,33 миллиона пассажиров – на 140% больше, чем за тот же период прошлого года.

Через региональные аэропорты в октябре прошло 5553 пассажира. Больше всего пассажиров – 3229 – обслужил аэропорт в Курессааре. Через Тартуский аэропорт прошло 1050, Кярдлаский – 1041, Пярнуский – 118, аэропорт на острове Рухну – 115 пассажиров.