Мир стремительно теряет ледники. На Килиманджаро, в Доломитах и США к 2050 году они растают

Они будут таять независимо от действий мира по борьбе с изменением климата, считают авторы доклада.

Доклад, в котором даны прогнозы на основе спутниковых данных, обнародован накануне конференции по изменению климата COP27, которая состоится на следующей неделе в Египте.

Всего на 50 объектах Всемирного наследия ООН обнаружены около 18 600 ледников. Они составляют почти 10% оледенелой территории Земли и включают в себя известные туристические места и места, священные для местного населения.

Отступление и исчезновение ледников - одно из самых наглядных доказательств того, что климат Земли теплеет, говорится в докладе.

„Мы надеемся, что можем ошибаться, но у нас на руках научные доказательства, - говорит сотрудник проекта ЮНЕСКО Талес Карвальо Ресенде, один из авторов доклада. - Ледники - это один из важных индикаторов изменения климата, потому что их видно, мы реально можем их наблюдать“.

Ледники в остальных двух третях объектов Всемирного наследия ООН еще можно спасти, но только если мир ограничит глобальное потепление полутора градусами Цельсия, утверждают авторы доклада.

В другом докладе ООН, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что в настоящее время у человечества нет надежных путей для достижения этой цели.

Прогнозы основаны на предыдущем докладе, в котором для расчета изменения площади ледников, внесенных в список Всемирного наследия, использовались компьютерные модели.

„Совершенно беспрецедентным в исторической летописи является то, как быстро это происходит, - говорит Беата Ксато, гляциолог из Университета Буффало. - В середине 1900-х годов ледники были довольно стабильны, но затем они отступили с невероятной скоростью“.

В докладе говорится, что до 4,5% наблюдаемого повышения уровня моря в период с 2000 по 2020 год могло быть вызвано таянием льда на объектах Всемирного наследия. Ежегодно эти ледники теряют 58 млрд тонн льда, что эквивалентно общему годовому объему воды, потребляемой во Франции и Испании.