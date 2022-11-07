ФОТО | Самоварный рай: необычный музей Причудья

Есть много версий, где именно изобрели самовар. Благодаря археологическим находкам известно, что подобные приборы использовались в древнем Китае, на территории современных Ирана и Азербайджана, а также в городах Поволжья. Начиная с XVIII века самовары распространяются и в России и со временем начинают ассоциироваться исключительно с русской чайной традицией. Чтобы познакомиться с удивительной и весьма запутанной историей самоваров, вовсе не надо ехать в дальние страны, ведь в нашем Причудье есть прекрасный музей самоваров.