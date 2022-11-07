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07.11.2022, 09:56

ФОТО | Самоварный рай: необычный музей Причудья

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Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Есть много версий, где именно изобрели самовар. Благодаря археологическим находкам известно, что подобные приборы использовались в древнем Китае, на территории современных Ирана и Азербайджана, а также в городах Поволжья. Начиная с XVIII века самовары распространяются и в России и со временем начинают ассоциироваться исключительно с русской чайной традицией. Чтобы познакомиться с удивительной и весьма запутанной историей самоваров, вовсе не надо ехать в дальние страны, ведь в нашем Причудье есть прекрасный музей самоваров.

Самоварный дом в деревне староверов Варнья – это небольшой музей самоваров, где представлено более 100 больших и малых самоваров из разных стран и городов, а также связанные с ними предметы обихода.

В этом уютном музее можно получить разностороннюю информацию о самоварах, их истории, форме и размере, а также о традициях чаепития.

Разумеется, посетителям предлагается выпить чая – иван-чая – из настоящего самовара и попробовать вареный сахар, который традиционно подается к такому напитку.

Адрес: Kesk tänav 21, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond

Информация о музее ЗДЕСЬ.

Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal

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