ФОТО | Самоварный рай: необычный музей Причудья(1)
Есть много версий, где именно изобрели самовар. Благодаря археологическим находкам известно, что подобные приборы использовались в древнем Китае, на территории современных Ирана и Азербайджана, а также в городах Поволжья. Начиная с XVIII века самовары распространяются и в России и со временем начинают ассоциироваться исключительно с русской чайной традицией. Чтобы познакомиться с удивительной и весьма запутанной историей самоваров, вовсе не надо ехать в дальние страны, ведь в нашем Причудье есть прекрасный музей самоваров.
Самоварный дом в деревне староверов Варнья – это небольшой музей самоваров, где представлено более 100 больших и малых самоваров из разных стран и городов, а также связанные с ними предметы обихода.
В этом уютном музее можно получить разностороннюю информацию о самоварах, их истории, форме и размере, а также о традициях чаепития.
Разумеется, посетителям предлагается выпить чая – иван-чая – из настоящего самовара и попробовать вареный сахар, который традиционно подается к такому напитку.
Адрес: Kesk tänav 21, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Информация о музее ЗДЕСЬ.