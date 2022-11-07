130 пунктов назначения! Новые маршруты и солнечные направления из Хельсинского аэропорта

„В общей сложности из аэропортов Finavia будут выполняться прямые рейсы в более чем 130 пунктов назначения по всему миру. Деловым пассажирам и туристам доступно большое количество интересных направлений в самом сердце Центральной Европы“, – говорит Петри Вуори, вице-президент по продажам и развитию маршрутов Finavia.

Finnair откроет новое прямое сообщение из аэропорта Хельсинки в аэропорт Ханэда (Токио). Компания Norwegian объявила о рейсах между аэропортом Хельсинки и аэропортом Киттиля во время рождественского сезона и недели лыжных отпусков. Помимо открытия новых маршрутов и возобновления работы различных линий авиасообщения, увеличится и частота рейсов.

„Этой зимой наши аэропорты будут предлагать полеты в увлекательные дальние страны, такие как Мексика, Египет и Таиланд“, — говорит Вуори. Например, туроператор Aurinkomatkat предлагает туры из аэропорта Хельсинки в Дубай, Катар и пустыню Аль-Вади в Объединенных Арабских Эмиратах. Другие интересные направления с рейсами из аэропорта Хельсинки включают Тель-Авив и Эйлат в Израиле, а также Канкун и Плайя-Мухерес в Мексике. Туроператор TUI организует праздничные поездки из аэропорта Хельсинки на побережье Хургады в Египте и Као Лак в Таиланде.

Компания Finavia управляет 20 аэропортами в Финляндии и развивает их, предлагая наилучшие дальние перелеты в странах Северной Европы и обеспечивая удобное авиасообщение между Европой и остальным миром. Приверженность компании Finavia принципам повышения качества обслуживания пассажиров, устойчивого развития и разработки ноу-хау в области работы в снежных условиях признана одной из лучших в мире. Все аэропорты компании Finavia являются углеродно-нейтральными. Finavia делает мир ближе.