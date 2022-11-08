Туризм восстанавливается? Смотрите, из каких стран в Эстонию приезжает больше всего туристов(4)
По данным Департамента статистики, в сентябре в предприятиях по размещению остановилось около 260 000 туристов, что на 21% больше, чем в том же периоде годом ранее. Увеличилась численность зарубежных* и сократилась численность местных туристов.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 129 600 зарубежных и 130 100 местных туристов. „Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 74% больше, однако по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года все еще на 32% меньше. Численность местных туристов, стремительно возросшая за пару последних лет, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7%, однако по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года увеличилась на 24%“, — уточнила Хельга Лаурмаа.
В годовом сравнении количество прибывших в Эстонию туристов увеличилось как из многих стран Европы, так и из других стран мира. Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (47 000 человек) и Латвии (16 000 человек). Посетивших Эстонию туристов из двух соседних стран было соответственно на 132% и 74% больше, чем в сентябре прошлого года. Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 23% больше. Из более дальних стран — Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и стран Азии — в Эстонию путешествовали значительно меньше, чем в 2019 году.
Из зарубежных туристов 74% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%), Тартуский (5%) и Саареский (3%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 258 000 ночей.
Из местных туристов 67% отметили целью своей поездки отдых, 26% – работу. Больше всего местных туристов, т. е. 32%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский уезд и по 10% местных туристов — Ида-Вируский и Тартуский уезды. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 214 000 ночей.
В сентябре свои услуги туристам предлагали 1096 предприятий по размещению, что на 127 предприятий меньше, чем в августе. В распоряжении гостей было 23 000 номеров и 53 000 койко-мест, заполнены были 43% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 3 евро дороже, чем в августе. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 50 евро, в Тартуском – 46 евро, в Ида-Вируском – 41 евро, в Саареском – 37 евро и в Пярнуском уезде – 36 евро в сутки на человека.