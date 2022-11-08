Туризм восстанавливается? Смотрите, из каких стран в Эстонию приезжает больше всего туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 129 600 зарубежных и 130 100 местных туристов. „Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 74% больше, однако по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года все еще на 32% меньше. Численность местных туристов, стремительно возросшая за пару последних лет, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7%, однако по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года увеличилась на 24%“, — уточнила Хельга Лаурмаа.