08.11.2022, 09:37
Короткое путешествие в Андалусию: горы, фламенко и вежливые воры
ФОТО: Linda Rozenbaha, DELFI
Осенью еще можно успеть насладиться солнцем в южной Европе. Я работаю удаленно и поэтому решила, что вместо того, чтобы сидеть осенью в нашей серости, можно отлично провести время под теплым испанским солнцем.
Этот небольшой путеводитель подойдет тем, кто хочет отправиться в короткую поездку по югу Испании. На этот раз маршрут был таким: Малага — Королевская тропинка (Caminito del Rey) — Setenil de las Bodegas — Ронда — Гранада — Марбелья — Нерха — Фрихилиана — Торремолинос — Бенальмадена. Но я упомяну и варианты маршрута из другой поездки, а также расскажу о своих расходах.
До этого я бывала в Гибралтаре, Кадисе и Севилье.