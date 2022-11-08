Самые фотогеничные малые города Германии

Немецкий туристический портал Travelcircus уже несколько лет анализирует публикации в социальной сети Instagram, посвященные таким туристическим целям. Авторы исследования в конце основного сезона поездок по Германии подсчитывают соответствующие метки и на основе этих хештегов составляют свой рейтинг самых фотогеничных, вернее - наиболее часто фотографируемых малых немецких городов.

Первая десятка 2022 года

Эксперты портала собирают данные примерно о половине малых городов, то есть немногим более тысячи. Полный рейтинг на основе статистки постов до начала октября состоит из ста позиций. В отдельную категорию вынесены немецкие морские курорты на островах, в которой определяется лишь первая тройка.

1. Фюссен - 307 тысяч публикаций

Некоторые из лидеров списка хорошо известны за пределами Германии, некоторые могут стать открытием даже для жителей страны. Возглавляющий список баварский город Фюссен (Füssen), изображенный на первой фотографии, не нуждается в особых представлениях, так как находится около популярнейших замков Нойшванштайн и Хоэншвангау. Посетители этих архитектурных достопримечательностей со всего мира часто снабжают свои посты в Instagram дополнительным хештегом #füssen, что дает Фюссену существенную фору в рейтинге, но нисколько не должно умалять его достоинств.

2. Винтерберг- 274 тысячи публикаций

Занимающий вторую позицию Винтерберг (Winterberg) является очень популярным зимним курортом в той части Германии, где зимних курортов почти нет - в земле Северный Рейн - Вестфалия. Здесь находится одна из спортивных баз для подготовки немецких олимпийцев. Покататься на лыжах сюда едут из соседних немецких регионов, Нидерландов и Бельгии. Город не пустует и в другие времена года. В горах Ротхаргебирге можно прекрасно отдыхать на природе и весной, и летом, и осенью - совершать пешие прогулки, кататься на велосипеде и так далее. В нескольких километрах от Винтерберга находится источник реки Рур - той самой, которая дает название Рурский области.