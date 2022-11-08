ФОТО | В Лауласмаа с размахом прошло торжественное открытие пляжного дома LaSpa с 38 роскошными номерами

Помимо открытия нового здания, мероприятием 2 ноября LaSpa также отмечает тот факт, что су-шеф ресторана LaSpa Wicca Хелена Валлимяэ выиграла организованный Эстонской ассоциацией шеф-поваров конкурс „Шеф-повар 2022 года“. Этим летом ресторан Wicca также получил награду Мишленовского гида.

По словам собственницы LaSpa Анны Элам, открытие Rannamaja – важный шаг в процессе полного обновления всего комплекса LaSpa. В начале 2021 года шведские собственники пообещали инвестировать в LaSpa около 10 миллионов евро, чтобы создать в Эстонии, в Лауласмаа уникальный оазис благополучия и отдыха. „Мы выполняли это обещание шаг за шагом. Прошлым летом мы открыли полностью обновленный велнес-спа Naudi LaSpa, а в этом году обновили все свои рестораны и саму концепцию кейтеринга, а также построили новую летнюю террасу и ресторан на террасе. Новый облик получили зона приема гостей отеля и помещения общего пользования, конференц-залы и водно-банный центр. Сегодняшнее открытие совершенно нового отеля Rannamaja дает возможность вывести отдых в Лауласмаа на совершенно новый уровень“.

Основная идея LaSpa – вдохновить людей на более здоровую и счастливую жизнь. По словам Анны Элам, этой цели способствуют природа Лауласмаа, интерьеры LaSpa и все предлагаемые там услуги, среди которых очень важную роль также играют еда и музыка. „Обновления в LaSpa еще не закончился – в следующем году мы планируем открыть LaSpa Health & Wellbeing Academy, чтобы уделять еще больше внимания здоровью и хорошему самочувствию посетителей. В наших планах отремонтировать все помещения и коридоры главного корпуса, а фасады комплекса LaSpa в будущем также приобретут совершенно новый облик“, - пообещала Элам.

Вот как выглядит интерьер нового отеля:

Элам добавила, что реконструкция Rannamaja стала наиболее масштабным на сегодняшний день проектом реновации LaSpa. Проект был выполнен в сотрудничестве с Тоомасом Корбом (бюро архитектуры интерьера PINK), который известен, в том числе, как создатель интерьеров Fotografiska.