Эксперты: Эстония - одно из самых недооцененных туристических направлений в Европе(7)
Эксперты World Travel Market узнали у туристов, какие направления в Европе они выбирали в этом году и что им понравилось больше всего. Самыми интересными оказались Азорские острова и север Греции, хотя эти направления не считаются популярными среди туристов, пишет портал 34travel.me.
В этом году их посетило рекордное количество туристов. И, видимо, не зря. „Азорские острова с их природной красотой и стремлением к устойчивому развитию, а также Северная Греция с одними из самых впечатляющих ландшафтов и исторических мест по праву занимают первые места в списке самых недооцененных направлений в мире“, – говорит директор выставки World Travel Market London Джульетта Лосардо.
Полный рейтинг "недооцененных“ направлений выглядит так:
1. Азорские острова (14.5%)
2. Северная Греция (14%)
3. Болгария (10%)
4. Шотландия (10%)
5. Эстония (9.5%)
6. Нидерланды (9%)
7. Сицилия (9%)
8. Словения (9%)
9. Уэльс (8%)
10. Братислава (7%)