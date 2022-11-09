Эксперты: Эстония - одно из самых недооцененных туристических направлений в Европе

Эксперты World Travel Market узнали у туристов, какие направления в Европе они выбирали в этом году и что им понравилось больше всего. Самыми интересными оказались Азорские острова и север Греции, хотя эти направления не считаются популярными среди туристов, пишет портал 34travel.me .

В этом году их посетило рекордное количество туристов. И, видимо, не зря. „Азорские острова с их природной красотой и стремлением к устойчивому развитию, а также Северная Греция с одними из самых впечатляющих ландшафтов и исторических мест по праву занимают первые места в списке самых недооцененных направлений в мире“, – говорит директор выставки World Travel Market London Джульетта Лосардо.