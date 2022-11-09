ФОТО | Фестиваль Porikuu: как в Эстонии прошли Октоберфест и Хэллоуин

Фестиваль Porikuu, который в этом году отмечает свой первый юбилей, за эти пять лет привлек в Северо-Западную Эстонию несколько десятков тысяч заинтересованных участников, которые приезжали на события фестиваля не только из здешнего региона и с других мест Эстонии, но и даже из-за рубежа, чтобы своими глазами увидеть те достопримечательности и места, которые как правило закрыты для обычных посетителей. На этот раз выбор таких мест был шире, чем раньше, потому что в список мероприятий от Таллинна до Хаапсалу входило более 100 различных мероприятий для любителей культуры, природы, спорта и ремесел.





По словам проектного руководителя фестиваля Porikuu Карет Шёнберг, в этом году большое внимание привлекли типичные для фестиваля Porikuu осенние ярмарки, в которых приняли участие более двух тысяч человек. Помимо этих мероприятий, большой интерес участников вызвали праздники, традиции которых пришли из-за рубежа и сейчас удачно интегрируются в обычаи региона. „Одним из самых успешных мероприятий стал, например, Октоберфест в Ээсмяэ с сотнями участников, который из-за высокого интереса уже был запланирован на следующий год. Хеллоуинские вечеринки с иностранными традициями в разных частях Харьюского уезда, в Кейла и Лауласмаа – в том числе в более знаком стиле праздников тыкв - собрали более 800 человек“, — приводит примеры Шёнберг.