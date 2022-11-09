ФОТО | Фестиваль Porikuu: как в Эстонии прошли Октоберфест и Хэллоуин
Прошедший в этом году фестиваль Porikuu привлек на знакомящие с Северо-Западной Эстонией мероприятия более 7000 человек не только из нашей республики, но и других стран. Но на этот раз топовыми события фестиваля, проходящего вне традиционного туристического сезона и открывающего для гостей необычные достопримечательности и мероприятия, стали известные зарубежные праздники, которые удачно адаптировали в Эстонии - такие как Октоберфест и Хэллоуин.
Фестиваль Porikuu, который в этом году отмечает свой первый юбилей, за эти пять лет привлек в Северо-Западную Эстонию несколько десятков тысяч заинтересованных участников, которые приезжали на события фестиваля не только из здешнего региона и с других мест Эстонии, но и даже из-за рубежа, чтобы своими глазами увидеть те достопримечательности и места, которые как правило закрыты для обычных посетителей. На этот раз выбор таких мест был шире, чем раньше, потому что в список мероприятий от Таллинна до Хаапсалу входило более 100 различных мероприятий для любителей культуры, природы, спорта и ремесел.
По словам проектного руководителя фестиваля Porikuu Карет Шёнберг, в этом году большое внимание привлекли типичные для фестиваля Porikuu осенние ярмарки, в которых приняли участие более двух тысяч человек. Помимо этих мероприятий, большой интерес участников вызвали праздники, традиции которых пришли из-за рубежа и сейчас удачно интегрируются в обычаи региона. „Одним из самых успешных мероприятий стал, например, Октоберфест в Ээсмяэ с сотнями участников, который из-за высокого интереса уже был запланирован на следующий год. Хеллоуинские вечеринки с иностранными традициями в разных частях Харьюского уезда, в Кейла и Лауласмаа – в том числе в более знаком стиле праздников тыкв - собрали более 800 человек“, — приводит примеры Шёнберг.
Одно из таких празднований в честь тыквы состоялась на мызе Туула, где, по словам организатора Кюлли Ваппер, закончилась вся еда, приготовленная организаторами. „Дно суповой кастрюли было исполосовано от последних скребков половником, печенье кончилось на середине праздника, а вечером я отвечала на письма тех, кто интересовался рецептом пирога. На этом мероприятии была работа и для лошадей. Знаете, такие очень теплые чувства остались от этого праздника“, — поделилась она своими впечатлениями в качестве организатора. По словам Ваппер, среди более чем 100 заинтересованных посетителей была одна японская семья, которая впервые нашла эту мызу благодаря мероприятию, когда хутора и деревенские поместья открываются для гостей. „Эстонцы не особо раскрывают свой внутренний мир. Поэтому их слова благодарности и похвалы были очень милыми и искренними“, — Ваппер высоко оценила полученный в знак благодарности отзыв от гостей праздника.
По словам организатора фестиваля Porikuu Карет Шёнберг, особенностью фестиваля этого года и стало то, что если в прошлые годы из-за ограничений и периода вируса приоритет был у пеших походов, то в этом году участников разных мероприятий в помещениях было гораздо больше. В то же время по-прежнему было много желающих, которые, невзирая на дождь и слякоть вместе с проводниками наслаждались несколько пугающими и необычными местами Северо-Западной Эстонии. „Например, походы в тюрьму Мурру и концлагерь Клоога с командой походов с фонарями были чрезвычайно популярны и в этом году, и в каждом из них приняли участие около 100 человек“, — отмечает Шёнберг.
Также мероприятиями в помещении, привлекшие многих участников, стали, например, концерты в рамках фестиваля Porikuu, где иногда людей приходилось оставлять гостей за дверьми из-за нехватки места. „Мероприятия фестиваля Porikuu определенно не являются массовыми мероприятиями, и большая их часть скорее ориентирована на небольшие группы, чтобы предложить особый опыт переживания на данном месте“, — пояснила руководитель проекта. В то же время, по словам Шёнберг, статистика участников также дает местным организаторам хорошее представление о том, каких впечатлений больше всего ожидают участники в нетуристический сезон.
В рамках фестиваля впечатлений Porikuu, который проходил в Северо-Западной Эстонии в октябре месяце, сотни местных организаторов в сфере туризма и культуры предложили походы, лекции, мастер-классы, концерты, театральные представления, ярмарки и другие интересные мероприятия, чтобы представить регион и предложить гостям радость новых открытий даже вне традиционного туристического сезона. Шёнберг также полностью удовлетворена успехом фестиваля этого года и отмечает, что некоторые мероприятия уже заново отмечены в календаре 2023 года.
В финансировании организации фестиваля задействованы Сельскохозяйственный фонд развития деревенской жизни Европы и самоуправления региона.