Редчайшая находка! В Италии обнаружили уникальные бронзовые статуи, которым более 2000 лет

Скульптуры нашли в грязи на месте древнего термального источника. Благодаря грязи артефакты сохранились в отличном состоянии. По словам чиновников, находка „перепишет историю“ о переходе местных народов от этрусской цивилизации к Римской империи, сообщает "Моя Планета".

Раскопки проходили в Сан-Кашано-деи-Баньи недалеко от Сиены. Помимо статуй с тонкими чертами лица, надписями и волнистыми туниками, археологи обнаружили и другие бронзовые предметы, а также 5000 монет из золота, серебра и бронзы. Министерство культуры Италии уже объявило о строительстве в этом районе нового музея для хранения всех артефактов.

На скульптурах, среди которых есть статуи богов Аполлона и Игеи, есть как этрусские, так и латинские надписи. Открытие имеет большое значение, так как проливает новый свет на закат этрусской цивилизации и расширение Римской империи между II и I веками до нашей эры. В этот период было множество войн на территории сегодняшних итальянских провинций Тоскана, Умбрия и Лацио. Однако бронзовые статуи свидетельствуют о том, что этрусские и римские семьи вместе молились божествам в святилище термальных источников.

„За пределами святилища шли социальные и гражданские войны. Но внутри святилища элитные этрусские и римские семьи молились вместе. Эта уникальная возможность „переписать“ отношения между этрусками и римлянами“, — рассказал руководитель раскопок Якопо Таболли.