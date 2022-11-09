ФОТО | Потрясающе! Светящиеся дроны "достроили“ храм Саграда Фамилия в Барселоне

Основатели голландского дизайнерского бюро Studio Drift Ральф Наута и Лоннеке Гордийн уже много раз удивляли мир разнообразными проектами (например, создали „Хрупкое будущее“ - светильники из семян одуванчиков и бронзовых нитей). На этот раз они решили показать, как бы выглядел законченный вариант знаменитой Саграда Фамилия в Барселоне. Обладая, как утверждают художники, самым большим парком высокотехнологичных дронов в мире, им удалось с помощью огоньков за пару минут достроить творение великого Гауди.

Такое же "чудо" произошло в Риме в Колизеем, в Чикаго с небоскребом, который дает возможность увидеть, как строительство нового здания повлияет на вид города, а также со многими другими архитектурными достопримечательностями в разных городах мира.

"Когда Нотр-Дам сгорел, мы начали думать о том, чтобы восстановить его с помощью света. Чтобы показывать миру, как могли выглядеть древние, ушедшие в прошлое архитектурные шедевры. Эти человеческие достижения, созданные поколениями с помощью забытых ремесел, заслуживают самого пристального внимания, которое они могут получить. Они учат нас терпению, в котором мы как общество отчаянно нуждаемся“, - сказал один из основателей студии DRIFT Ральф Наута.