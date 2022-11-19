19.11.2022, 16:50
Фантастическое путешествие на Балканы: от ядерного бункера до музея кошек
ФОТО: KAROLIINA VASLI
Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия - идеальный маршрут для туристических приключений. Чудесная природа, удивительная культура, невероятная история, национальные блюда и необычные музеи - балканские страны точно знают, как и чем удивить любого туриста.
„Инфляция съедает сбережения и эти политики всё загребают. Запихивают деньги населения в свой карман“, — возмущается местный гид Айдин, покуривая сигарету у крана с питьевой водой в Старом городе Мостара на юге Боснии и Герцеговины. На улице - 35 градусов.
Эх, социальные проблемы у всех одинаковы, находитесь ли вы в Юго-Восточной Европе или где-либо ещё.