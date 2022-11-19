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19.11.2022, 16:50

Фантастическое путешествие на Балканы: от ядерного бункера до музея кошек

 
Бункер Иосипа Броз Тито, построенный на случай ядерной войны. Строили долго, а когда бункер был готов к использованию, Тито умер.
Бункер Иосипа Броз Тито, построенный на случай ядерной войны. Строили долго, а когда бункер был готов к использованию, Тито умер.
ФОТО: KAROLIINA VASLI

Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия - идеальный маршрут для туристических приключений. Чудесная природа, удивительная культура, невероятная история, национальные блюда и необычные музеи - балканские страны точно знают, как и чем удивить любого туриста.

„Инфляция съедает сбережения и эти политики всё загребают. Запихивают деньги населения в свой карман“, — возмущается местный гид Айдин, покуривая сигарету у крана с питьевой водой в Старом городе Мостара на юге Боснии и Герцеговины. На улице - 35 градусов.

Эх, социальные проблемы у всех одинаковы, находитесь ли вы в Юго-Восточной Европе или где-либо ещё.

„Но этим летом так много туристов, я не ожидал! И все так хвалят нашу страну. Смотри, даже на мосту тоже полно людей“, — оживленно говорит Айдин и показывает на гордость всего Мостара - Старый мост, соединяющий две части города. В реальности он выглядит даже величественнее, чем на красочных фотографиях в различных путеводителях.

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