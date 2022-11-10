Cоюз музеев Эстонии основал фонд музейной карты. Что это такое?
Сегодня Союз музеев основал фонд „Музейная карта“, который уже следующей весной выпустит годовой общий абонемент, или музейную карту, для посещения музеев Эстонии. Владелец музейной карты в течение года сможет без ограничений посещать около ста эстонских музеев, что сделает посещение институтов памяти значительно более доступным с финансовой точки зрения.
Новый фонд возьмет на себя всю деятельность, связанную с музейной картой, – от заключения договоров с музеями до последующих выплат музеям денег за билеты. Роль фонда заключается в повышении видимости музейной сферы и увеличении посещаемости музеев.
„Нас давно вдохновляет финская музейная карта Museokortti, которой пользуются более 240 000 финнов. После долгого планирования многие музеи Эстонии объединили свои усилия с целью создания музейной карты, и появление общего абонемента уже не за горами, – сказала член правления совета созданного фонда и союза музеев Инге Лаурик-Тедер. – Опыт Финляндии продемонстрировал заметное увеличение количества посещений музеев, которые стали привычным местом для времяпровождения и повседневных встреч“.
„Я уверен, что музейная карта будет популярна. В последнее время все острее встает вопрос доступности культуры, и основная цель общего абонемента – сделать регулярные посещения музеев более гибкими, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск. – Музейная карта – это универсальный подарок для всех: от выпускников школ до бабушек и дедушек. Ее можно включить и в мотивационный пакет предприятий наряду с поддержкой работников в занятиях спортом“.
В данный момент заключаются договора о сотрудничестве с музеями и идет техническая подготовка. Музейную карту можно будет приобрести в первой половине следующего года. Музейная карта выйдет в цифровом виде и будет привязана к личному коду покупателя, поэтому ее нельзя будет передать другому. В будущем планируется создать эстонско-финляндский общий абонемент, который предоставит жителям Эстонии дополнительную возможность выгодно посещать музеи Финляндии, а также привлечет в наши музеи большее количество северных соседей.
В совет фонда „Музейная карта“ входят член правления Союза музеев Эстонии Инге Лаурик-Тедер, инициатор эстонской версии музейной карты Рут Лайдвеэ, менеджер по маркетингу Морского музея Марге Раху, руководитель Финского института Ханнеле Валкениеми и представители музеев.