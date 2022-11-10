ФОТО | Старт рождественского сезона в новом магазине IKEA: для гостей накрыли традиционный шведский праздничный стол

Среди угощений праздничного стола присутствовали и культовые фрикадельки IKEA, и закуска с креветками скаген, и традиционный шведский десерт - пудинг из риса с шафраном.

Если вы хотите на это Рождество увидеть на своем столе что-то необычное, возможно именно эти блюда вам стоит добавить в праздничное меню!

Рождественская коллекция украшений для дома уже в продаже в таллиннском магазине IKEA и онлайн-магазине.

Смотрите фото гостей и праздничного стола!