11.11.2022, 09:22
Чего только не сделаешь ради фотографий: туристка разделась догола на фоне пирамид в Египте(4)
ФОТО: Photo by Alex Azabache on Unsplash
7 ноября иностранная туристка, ведущая блог о путешествиях, оказалась в эпицентре скандала в Египте.
Путешественница сняла с себя всю одежду, чтобы сделать эффектные фотографии на фоне Сфинкса. Ее быстро заметили сотрудники службы безопасности, заставили немедленно одеться и покинуть достопримечательность. Кроме того, туристку заставили удалить все сделанные фотографии, пишет издание Egypt Independent.
По египетским законам обнажение в общественном месте является уголовным преступлением. Однако, как сообщают местные СМИ, на этот раз никакого наказания не последовало, туристке было разрешено спокойно покинуть территорию.