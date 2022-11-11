Чего только не сделаешь ради фотографий: туристка разделась догола на фоне пирамид в Египте

Путешественница сняла с себя всю одежду, чтобы сделать эффектные фотографии на фоне Сфинкса. Ее быстро заметили сотрудники службы безопасности, заставили немедленно одеться и покинуть достопримечательность. Кроме того, туристку заставили удалить все сделанные фотографии, пишет издание Egypt Independent.