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11.11.2022, 09:22

Чего только не сделаешь ради фотографий: туристка разделась догола на фоне пирамид в Египте

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ФОТО: Photo by Alex Azabache on Unsplash

7 ноября иностранная туристка, ведущая блог о путешествиях, оказалась в эпицентре скандала в Египте.

Путешественница сняла с себя всю одежду, чтобы сделать эффектные фотографии на фоне Сфинкса. Ее быстро заметили сотрудники службы безопасности, заставили немедленно одеться и покинуть достопримечательность. Кроме того, туристку заставили удалить все сделанные фотографии, пишет издание Egypt Independent.

По египетским законам обнажение в общественном месте является уголовным преступлением. Однако, как сообщают местные СМИ, на этот раз никакого наказания не последовало, туристке было разрешено спокойно покинуть территорию.

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