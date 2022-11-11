Таллинн – одно из самых привлекательных туристических направлений Европы

По словам представителя Wanderlust, это почетный титул, который обычно нелегко получить городам Европы. „Получить высокую оценку трудно, так как конкуренция очень высока, - сказала представитель Wanderlust Кристина Вайлдмэн Маллетт. – Получение этой награды – знак того, что Эстония по-прежнему интересна нашим требовательным читателям, что не вызывало у нас сомнений“.

Вице-мэр Йоозеп Вимм пояснил, что за получением высокого места в рейтинге стоит упорный труд. „Город и весь туристический сектор проводят стратегическую работу, чтобы привлечь новых туристов и предложить им яркие впечатления. Положительный отклик читателей журнала Wanderlust демонстрирует, что туристы высоко оценивают Таллинн. Это признание для всех наших предприятий, связанных со сферой туризма“, - сказал Вимм.

Особенно высокую оценку посетившие Таллинн туристы дали Старому городу. Таллинн занял второе место также в категории лучших направлений в период Рождественских праздников. Для посетивших столицу Эстонии туристов ежегодный Рождественский рынок является самым привлекательным местом уже многие годы, однако в прошлом году он получил даже больше положительных оценок, чем обычно.

„В этом году Рождественский рынок Таллинна ожидает обновление, будет расширена культурная программа для всей семьи. Горожанам непременно стоит посетить наш Рождественский рынок, столь известный в разных странах мира“, - добавил Вимм.

В журнале Таллиннский Старый город описывается как место, которое дарит невероятные впечатления. Деревянные киоски и уютная атмосфера с духом Средневековья производят неизгладимое впечатление. Также были отмечены концерты, постановки и дворики.

Wanderlust – британский журнал о путешествиях, имеющий самую долгую историю. Журнал выходит десять раз в год, вдохновляя любителей путешествий исследовать менее известные страны и регионы.

Таллиннский Рождественский рынок откроется 25 ноября 2022 года и будет работать до 8 января 2023 года.