Городское пространство Таллинна будет освещать гигантская рождественская звезда IKEA

„Уже годами традицией IKEA стало освещать столицы стран Балтии в темное и холодное время года. Рождественский опрос, организованный IKEA, показывает, что почти треть жителей Эстонии больше всего наслаждаются уличными украшениями во время Рождества. Наша цель – доставить радость местным жителям и осветить различные общественные места по всему Таллинну,“- говорит Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделения компании IKEА.

Такой же проект сегодня стартует в Риге, Вильнюсе и Каунасе, где до Рождества в разных местах городов будет сиять большая звезда STRALA.

Рождественская звезда, которая читает стихотворение

Сияющая звезда высотой почти 4 метра создана по образцу легендарного абажура IKEA STRÅLA. Нажав кнопку на ней, вы также можете услышать стихотворение, описывающее, как звучит дом на Рождество.

„Стихотворение рассказывает историю о том, как звучит дом в Рождество. Это стихотворение описывает рождественские встречи дома, выпечку, дегустации лучших вкусов, разворачивания подарков и игры. Дом, его суета и близкие люди – вот что многие из нас очень ценят в Рождество,“- говорит Пыдер. Он призывает всех прохожих нажать кнопку и послушать это стихотворение.

Маршрут рождественской звезды

Чтобы скрасить самое темное время года и создать в городе праздничное настроение, звезда посетит множество разных мест. Звезду можно будет найти в пяти районах Таллинна с сегодняшнего дня до 16 декабря. После этого до конца года она будет создавать праздничное настроение перед магазином IKEA Tallinn.

Balti Jaam – 11-18 ноября

Спортивный центр Пирита – 18-25 ноября

Мянни парк – 25 ноября – 02 декабря

Полицейский парк – 02-09 декабря

Парк Тондираба – 09-16 декабря

IKEA Tallinn 16-31 декабря