Airbnb решил продвигать "погружение в местное культурное наследие“
Airbnb запустил новую категорию – „Исторические дома“. Так сервис планирует продвигать среди туристов „погружение в местное культурное наследие“.
На платформе Airbnb доступно почти 45 000 объектов наследия ЕС для бронирования. Но обычно пользователи их не выбирают, потому что дома расположены на негородских и малоизвестных маршрутах. Тем не менее, те, кто доезжает, обычно оценивает их в пять звезд. Поэтому компания решила продвигать такие места и параллельно рассказывать туристам об историческом наследии европейских стран, сообщает портал 34travel.me.
„Учитывая растущий спрос на поездки за пределы популярных туристических мест, мы можем поддерживать устойчивые путешествия, чтобы больше людей могли насладиться богатой историей, которая делает Европу такой особенной и уникальной“, – комментирует региональный директор Airbnb Эммануэль Марил.
Airbnb уже заключила партнерские соглашения с ассоциациями наследия в Италии, Великобритании, Франции, Германии и Испании. Компания собирается переводить деньги в фонды, чтобы поддержать исторические дома и помочь профинансировать их восстановление.