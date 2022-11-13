Airbnb решил продвигать "погружение в местное культурное наследие“

На платформе Airbnb доступно почти 45 000 объектов наследия ЕС для бронирования. Но обычно пользователи их не выбирают, потому что дома расположены на негородских и малоизвестных маршрутах. Тем не менее, те, кто доезжает, обычно оценивает их в пять звезд. Поэтому компания решила продвигать такие места и параллельно рассказывать туристам об историческом наследии европейских стран, сообщает портал 34travel.me.