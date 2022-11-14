Экзотические направления и традиционная эстонская сауна: чем будет удивлять Tourest30

Уже за первую неделю регистрации на ярмарку свое участие подтвердили традиционные экспоненты Tourest из соседних стран – Латвии, Литвы и Финляндии. Среди наиболее далеких направлений Япония, Непал и Сейшельские острова. В качестве сюрприза на ярмарке ожидается Судан.



„В Африку туристы из Эстонии массово пока не едут, но количество желающих отправиться в путешествие на черный континент увеличивается с каждым годом. Надеемся, что на ярмарке в феврале будет присутствовать Судан или какой-то другой представитель африканского континента, чтобы поделитесь новостями об Африке. Для регистрации еще есть время“, - прокомментировала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик.



Кроме того, Союз туристических фирм Эстонии ожидает на ярмарке представителей давно зарекомендовавших себя мест отдыха из Греции, Турции, Испании, с Кипра, из Юго-Восточной Азии, Америки – в лице туроператоров, туристических представительств и посольств.



„Наша цель – привлечь на выставку экспонентов как минимум из 30 разных стран. Tourest не мог состояться уже два года. В то же время мы видим, что желание людей путешествовать растет, они ищут новые и далекие направления, все более захватывающие мероприятия. Туристическая ярмарка предлагает для этого информацию и помощь – благодаря участвующим в ярмарке партнерам и туристическим компаниям с большим опытом“, - сказала Халлик.



Как и на предыдущих ярмарках Tourest, отдельный зал посвящен Эстонскому кулинарному пути. Здесь можно отведать кулинарные деликатесы Эстонии и, при желании, купить что-нибудь домой. В Зале впечатлений и вкусов гурманам предложат еду из разных уголков Эстонии.



На Tourest дебютирует эстонская сауна



Поскольку 2023 год объявлен годом сауны, Tourest предложит тематическую зону Saunatee, где будет содержаться информация о саунах по всем уездам Эстонии. Кроме того, на ярмарке пройдут различные игры и мероприятия на тему сауны.



„1 января 2023 года начинается год сауны, посвященный культуре сауны, связанным с ней обычаям, продуктам, компаниям и сообществам, а также всем любителям отдыха в сауне. Мы планируем предложить виртуальную сауну, как местным жителям, так и нашим друзьям издалека, чтобы создать желание, приехав в Эстонию, попробовать сауну по-настоящему“, - пояснила Халлик.



Генеральный секретарь ETLF приглашает все связанные с сауной предприятия представить свои возможности и тематические мероприятия на сайте sauna2023.ee, а также принять участие в первом в мире вскоре открывающемся университете сауны, где по вторникам будут проходить виртуальные лекции о сауне на эстонском и английском языках.



Последние годы показали, что жители Эстонии также очень охотно путешествуют по стране. Вырос внутренний туризм, значительно улучшилась информированность населения об эстонских достопримечательностях. На ярмарке Tourest вновь обустроена полюбившаяся всем зона Puhka Eestis, где представлены все уезды.



„Ко второй неделе февраля туристические предприятия будут в наилучшей маркетинговой форме. На сайте Tourest.ee можно будет найти профили и предложения всех экспонентов. Нажав на кнопку на странице профиля, вы сможете еще перед ярмаркой ознакомиться с предложениями конкретного экспонента и решить, куда и когда именно отправляться. Мы уверены в том, что это позволит людям более гибко принимать решения и покупать понравившиеся поездки“, - добавила Халлик.



Трехдневная ярмарка Tourest2023 традиционно пройдет в Эстонском выставочном центре с 9 по 11 февраля 2023 года, где можно с комфортом ознакомиться с вариантами путешествий, получить важную информацию о различных направлениях и приобрести ярмарочные предложения по хорошим ценами. На этот раз ярмарка начинается в четверг и продлится до вечера субботы.