Узбекистан с 2023 года запускает Tax Free для туристов

Я 1 января 2023 года в аэропортах Узбекистана иностранные туристы смогут получить возврат налога на добавленную стоимость. Сделать это можно будет при выезде из страны в аэропорте Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча или Ферганы, сообщает государственный налоговый комитет Узбекистана.

Стоимость товаров, приобретенных в рамках системы Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов (около 86 евро). Приобретенные вещи должны быть в оригинальной упаковке, их необходимо перевозить в ручной клади или в сопровождаемом багаже.

Для того чтобы воспользоваться tax free, туристу нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нем чеки за совершенные покупки с отдельным фискальным признаком. Деньги перечислят на карту после подтверждения статуса выезда человека.

Правительство Узбекистана планирует, что с 2024 года Tax Free распространится и на другие транспортные пункты страны.