ФОТО | Новая достопримечательность: Псков украсят дизайнерскими люками

"В город прибыло пока 74 люка с символикой Пскова. Постепенно будем украшать ими исторический центр. Предупреждая вопросы, скажу, что изображения на люках не являются государственной атрибутикой. А это значит, что псковичи и туристы смогут ходить и ездить по ним, не нарушая этических норм“, — написал глава областного центра Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Елкин поблагодарил псковского дизайнера Михаила Гнедина и Псковский музей-заповедник за помощь в разработке этого проекта, пишет Interfax.

„Чтобы у жителей или гостей Пскова не появилось искушения увезти люк с собой, центр туризма и творческих индустрий Пскова разработал новые сувениры. В скором времени миниатюры люков со снетком, псковской деньгой и надписью „А псковские люки самые красивые“ можно будет купить в Доме Беклешова на Георгиевской, 4. Модели псковских люков появятся и в пряничном исполнении. Все это вписывается в тур-код города“, — добавил он.

Авторские права на изготовление сувенирной продукции в виде крышек люков переданы администрации города Пскова.

Как сообщалось, изготовлено три вида люков, дизайн которых выбрали сами псковичи.

В Пскове установят люки с повторяющимся узором снетка, которым торговали в Рыбных рядах в Пскове, в виде псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год (псковка, псковская деньга — монета независимой Псковской республики), и с надписью в древнерусском стиле „А псковские люки самые красивые“.