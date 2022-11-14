14.11.2022, 11:03
В Ида-Вирумаа пока не получается заменить российских туристов финскими
ФОТО: | Delfi Meedia
Туристический поток в Ида-Вирумаа за первые 9 месяцев этого года вырос на 33% в годовом сравнении и достиг отметки в 166 606 человек, пишет rusERR.
Увеличилось число как местных, так и иностранных туристов, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В этом году услугами местных предприятий по размещению воспользовались свыше 33 000 гостей из-за рубежа - это на 268% больше, чем в том же периоде прошлого года.
Несмотря на то, что спа-отели Ида-Вирумаа планируют заменить российских туристов финскими, пока этот процесс идет медленно. За 9 месяцев количество российских туристов в регионе составило около 14 000, а финских - 4575.