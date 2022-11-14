В Ида-Вирумаа пока не получается заменить российских туристов финскими

Увеличилось число как местных, так и иностранных туристов, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В этом году услугами местных предприятий по размещению воспользовались свыше 33 000 гостей из-за рубежа - это на 268% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Несмотря на то, что спа-отели Ида-Вирумаа планируют заменить российских туристов финскими, пока этот процесс идет медленно. За 9 месяцев количество российских туристов в регионе составило около 14 000, а финских - 4575.