Viru Keskus заполнили прославившиеся на весь мир парящие цветы(1)
По инициативе Эстонского художественного музея выставка всемирно известного создателя цифрового искусства teamLab „Недолговечные цветы, парящие в море вечности“ впервые прибыла в Эстонию, а ее визуальную инсталляцию также можно будет увидеть в Viru Keskus. Произведение цифрового искусства, вдохновившее миллионы зрителей, мощно развернется на охватывающих несколько этажей цифровом экране и привнесет в торговый центр посреди осени царство цветов. С тремя потрясающими работами выставки, предоставляющими также возможность интерактивного участия, можно познакомиться в Художественном музее Kumu.
Выставки teamLab экспонировались по всему миру в крупнейших музеях цифрового и традиционного искусства, в том числе в Токио, Шанхае, Пекине, Гамбурге, Сингапуре, Сеуле и Майами. Теперь в одном ряду с этими городами также стоит Таллинн.
В Viru Keskus на цифровом экране площадью более 20 квадратных метров можно будет увидеть фрагмент из произведения „Proliferating Immense life“, доносящий до зрителя послание о жизненном цикле природы через визуальную историю распускающихся, цветущих и увядающих цветов. Благодаря сотрудничеству между Эстонским художественным музеем и Viru Keskus около 40 000 посетителей торгового центра смогут ежедневно наслаждаться произведением искусства. На протяжении многих лет торговый центр оказывает большую поддержку культуре и искусству, в том числе в сотрудничестве с Kumu.
„Цифровое искусство — это растущее направление в искусстве, использующее все возможности современных технологий вместо кистей и красок. В своем творчестве teamLab сочетает темы искусства, науки, технологий и природы. Мы очень рады, что благодаря Kumu жители Эстонии смогут совершить прогулку по цифровой природе, созданной teamLab“, — представляет выставку ее координатор Инга Яагус.
„Фрагмент цифрового искусства в торговом центре демонстрирует потенциал технологии, позволяющий донести искусство до большего числа людей. Конечно, уникально, что Viru Keskus имеет для этого такие хорошие технические возможности, и мы надеемся, что благодаря этому жители и гости Таллинна смогут насладиться одним из самых ярких художественных событий этой осени“, — резюмирует тему Яагус.
С размещенной в Viru Keskus инсталляцией можно познакомиться, посетив продуктовый магазин Toidumaailm на 0-м этаже или пройдясь по торговой улице на 1-м этаже центра. Инсталляция будет открыта до конца февраля следующего года. Инсталляция создана командой teamLab. Вся выставка также представлена в большом зале на 2-м этаже Художественного музея Kumu, позволяя зрителям принять в ней интерактивное участие, запечатлев часть произведения на персональное мобильное устройство. Выставку можно посмотреть в Kumu до 7 мая 2023 года. Дополнительную информацию о выставке можно найти здесь.
Viru Keskus — крупнейший торговый центр в самом сердце Таллинна, миссией которого на протяжении многих лет является поддержка эстонского и международного искусства и культуры. Помимо цифровой выставки teamLab, в ноябре в торговом центре можно будет увидеть продолжение выставки ERKI Fashion Show. В настоящее
время весь центр переживает курс обновления, в ходе которого Ilu Maailm, Ilusfäär на 4-м этаже и фуд-корт Viru с 15 ресторанами уже обрели новый облик.