Viru Keskus заполнили прославившиеся на весь мир парящие цветы

Выставки teamLab экспонировались по всему миру в крупнейших музеях цифрового и традиционного искусства, в том числе в Токио, Шанхае, Пекине, Гамбурге, Сингапуре, Сеуле и Майами. Теперь в одном ряду с этими городами также стоит Таллинн.

В Viru Keskus на цифровом экране площадью более 20 квадратных метров можно будет увидеть фрагмент из произведения „Proliferating Immense life“, доносящий до зрителя послание о жизненном цикле природы через визуальную историю распускающихся, цветущих и увядающих цветов. Благодаря сотрудничеству между Эстонским художественным музеем и Viru Keskus около 40 000 посетителей торгового центра смогут ежедневно наслаждаться произведением искусства. На протяжении многих лет торговый центр оказывает большую поддержку культуре и искусству, в том числе в сотрудничестве с Kumu.

„Цифровое искусство — это растущее направление в искусстве, использующее все возможности современных технологий вместо кистей и красок. В своем творчестве teamLab сочетает темы искусства, науки, технологий и природы. Мы очень рады, что благодаря Kumu жители Эстонии смогут совершить прогулку по цифровой природе, созданной teamLab“, — представляет выставку ее координатор Инга Яагус.

„Фрагмент цифрового искусства в торговом центре демонстрирует потенциал технологии, позволяющий донести искусство до большего числа людей. Конечно, уникально, что Viru Keskus имеет для этого такие хорошие технические возможности, и мы надеемся, что благодаря этому жители и гости Таллинна смогут насладиться одним из самых ярких художественных событий этой осени“, — резюмирует тему Яагус.