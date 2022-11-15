"Извините, места закончились": семью не пустили на рейс Ryanair. Деньги за билеты авиакомпания не возвращает

"Извините, места закончились", - сказали Карин в аэропорту Вены. Женщина пыталась решить эту проблему, общалась как с сотрудниками авиакомпании, так и аэропорта, но все только руками разводили. Еще три часа ей понадобилось, чтобы получить обратно свой чемодан. Так как в этот же день у Ryanair не было больше рейсов в Таллинн, семья купила билеты на вечерний рейс авиакомпании Finnair.