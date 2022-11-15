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15.11.2022, 08:03

"Извините, места закончились": семью не пустили на рейс Ryanair. Деньги за билеты авиакомпания не возвращает

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
ФОТО: Longfin Media | Shutterstock

"Мы с семьей должны были улететь рейсом Ryanair из Вены в Таллинн утром 3 сентября. После 2,5-часовой задержки в аэропорту выяснилось, что в столицу Австрии был отправлен не тот самолет и для нескольких пассажиров просто нет мест", — рассказала изданию Ärileht Карин (имя изменено — ред.).

"Извините, места закончились", - сказали Карин в аэропорту Вены. Женщина пыталась решить эту проблему, общалась как с сотрудниками авиакомпании, так и аэропорта, но все только руками разводили. Еще три часа ей понадобилось, чтобы получить обратно свой чемодан. Так как в этот же день у Ryanair не было больше рейсов в Таллинн, семья купила билеты на вечерний рейс авиакомпании Finnair.

В аэропорту Карин выдали документ, где было четко написано, что инцидент произошел по вине авиакомпании, которая должна выплатить компенсацию в размере 250 евро на человека. Кроме того, авиакомпания обязалась вернуть деньги за билеты на рейс Ryanair - 700 евро. Продолжительность процесса должна была составить 4-8 недель. Карин подала заявление 3 сентября 2022 года.

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