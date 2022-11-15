Самая высокая женщина в мире впервые в жизни полетела на самолете. Пришлось убрать шесть кресел

Румейса Гелги считается самой высокой женщиной в мире, ее рост - 215,16 см. Именно из-за столь выдающихся данных она никогда не летала на самолете. Но авиакомпания Turkish Airlines решила исполнить мечту девушки и организовать перелет из Стамбула в Сан-Франциско таким образом, чтобы ей, как и всем другим пассажирам, было удобно на борту. Для этого авиакомпания убрала шесть кресел в эконом-классе и установила специальные носилки, на которых Гелги смогла лежать во время 13-часового перелета, сообщает MailOnline.

У Гелги врожденный синдром Уивера - редкое генетическое заболевание, которое обуславливает быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов. Даже в детстве она была уже настолько высокой, что не могла поместиться в самолете. Обычно девушка передвигается на инвалидной коляске или с помощью ходунков.

О своих впечатлениях о путешествии на самолете Гелги написала в Instagram: "Это был мой первый полет, но уж точно не последний“. В Сан-Франциско девушка планирует продолжить свою карьеру в области разработки программного обеспечения.