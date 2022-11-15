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15.11.2022, 09:09

ФОТО | В аэропорту Дохи открыли огромный живой сад

 
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ФОТО: NOUSHAD THEKKAYIL | Scanpix, NOUSHAD THEKKAYIL

В аэропорту Хамад в Дохе на прошлой неделе представили новый зал – это огромный живой сад на 5000 квадратных метров.

Сад размещается под куполом, через который проходит солнечный свет. В центре – большой водопад. На площадке собрали около 300 деревьев и 25 000 растений со всего мира, сообщает портал 34travel.me.

The Orchard – это часть проекта по расширению аэропорта. В планах также открыть новые магазины и отель, устроить дополнительные гейты, улучшить багажные и грузовые технологии. За год пассажиропоток гавани хотят увеличить с 40 до 58 миллионов.

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