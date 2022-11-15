ФОТО | В аэропорту Дохи открыли огромный живой сад

Сад размещается под куполом, через который проходит солнечный свет. В центре – большой водопад. На площадке собрали около 300 деревьев и 25 000 растений со всего мира, сообщает портал 34travel.me .

The Orchard – это часть проекта по расширению аэропорта. В планах также открыть новые магазины и отель, устроить дополнительные гейты, улучшить багажные и грузовые технологии. За год пассажиропоток гавани хотят увеличить с 40 до 58 миллионов.