В Европе выбрали "умные" столицы 2023 года

Города оценивали по четырем критериям: „Доступность городской среды“, „Эко-устойчивость“, „Развитие цифровых технологий“, „Культурное наследие и креативность“. Пафос и Севилью отметили за их новаторский подход к доступности, цифровизации, устойчивости, культурному наследию и творчеству, сообщает портал 34travel.me .

Столицы „умного туризма“ начали выбирать в 2019-м. Первыми его получили Лион и Хельсинки. За ними – Гетеборг и Малага. В этом году он перешел к Бордо и Валенсии.