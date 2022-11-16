16.11.2022, 09:45
В Европе выбрали "умные" столицы 2023 года
ФОТО: Photo by Joan Oger on Unsplash
Новыми европейскими столицами „умного туризма“ станут кипрский Пафос и испанская Севилья. Титул перейдет к ним в 2023 году.
Города оценивали по четырем критериям: „Доступность городской среды“, „Эко-устойчивость“, „Развитие цифровых технологий“, „Культурное наследие и креативность“. Пафос и Севилью отметили за их новаторский подход к доступности, цифровизации, устойчивости, культурному наследию и творчеству, сообщает портал 34travel.me.
Столицы „умного туризма“ начали выбирать в 2019-м. Первыми его получили Лион и Хельсинки. За ними – Гетеборг и Малага. В этом году он перешел к Бордо и Валенсии.