Новая достопримечательность квартала Юлемисте – фонтан в форме зонтика

„Новый фонтан является интерактивным и живым элементом, характерным для городов, и значительно обогащает атмосферу квартала Юлемисте“, — сказал генеральный директор Technopolis Holding OY Нико Пулли. „На настоящей городской площади всегда должно что-то происходить: текущая вода символизирует жизнь и жизненную силу, которую теперь могут черпать местные жители и гости квартала“.

„С сегодняшнего дня, находясь в Ülemiste City, вы можете выбрать, на что смотреть – на воду или на работающих людей, потому что на то и другое можно смотреть бесконечно“, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. „Кроме того, площадь украшена развевающимися флагами, поэтому для полноты картины не хватает только живого огня. Огонь в квартале трудно разжечь, но зато у фонтана есть подсветка, которая по вечерам обеспечивает прекрасный визуальный и эмоциональный эффект“.

По словам художников, работа над фонтаном началась еще в феврале 2021 года, но за это время изменилась и концепция, и локация. „Эта скульптура является для нас очередной монументальной работой. Наши творения уже есть по всей Эстонии, но теперь мы можем сказать, что закрепились и в Таллинне“, — сказал художник-ювелир Райнер Каасик-Ааслав.

По словам Ристо Тали, в начале они пытались создать идеальную фигуру девушки из металла, но вскоре выяснилось, что это сделать не удастся. „Теперь на месте „Девушки Юлемисте“ может оказаться любая женщина: это интерактивный фонтан, нужно только осмелиться взяться за ручку зонтика и попозировать“, — отметил работник ювелирно-кузнечной мастерской Эстонской академии художеств Ристо Тали.

Фонтан в форме зонта под названием „Ülemiste vari“ весит 2,5 тонны, его диаметр 4,5 метра, а самая высокая точка находится на высоте 3,5 метра над землей. Зонт крепится к земле с помощью двух опор, а ручка зонта находится в бассейне в форме озера Юлемисте.