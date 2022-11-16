Новая достопримечательность квартала Юлемисте – фонтан в форме зонтика
Вчера в Ülemiste City заработал фонтан в форме зонтика, авторами которого являются художники-кузнецы Ристо Тали и Райнер Каасик-Ааслав. Фонтан, расположенный на площади перед зданием имени Виктора Пальма (Лыытса 1А), является отсылкой к картине „Девушка Юлемисте“ эстонского трафаретного художника Индрека Von Bomb Хааса.
„Новый фонтан является интерактивным и живым элементом, характерным для городов, и значительно обогащает атмосферу квартала Юлемисте“, — сказал генеральный директор Technopolis Holding OY Нико Пулли. „На настоящей городской площади всегда должно что-то происходить: текущая вода символизирует жизнь и жизненную силу, которую теперь могут черпать местные жители и гости квартала“.
„С сегодняшнего дня, находясь в Ülemiste City, вы можете выбрать, на что смотреть – на воду или на работающих людей, потому что на то и другое можно смотреть бесконечно“, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. „Кроме того, площадь украшена развевающимися флагами, поэтому для полноты картины не хватает только живого огня. Огонь в квартале трудно разжечь, но зато у фонтана есть подсветка, которая по вечерам обеспечивает прекрасный визуальный и эмоциональный эффект“.
По словам художников, работа над фонтаном началась еще в феврале 2021 года, но за это время изменилась и концепция, и локация. „Эта скульптура является для нас очередной монументальной работой. Наши творения уже есть по всей Эстонии, но теперь мы можем сказать, что закрепились и в Таллинне“, — сказал художник-ювелир Райнер Каасик-Ааслав.
По словам Ристо Тали, в начале они пытались создать идеальную фигуру девушки из металла, но вскоре выяснилось, что это сделать не удастся. „Теперь на месте „Девушки Юлемисте“ может оказаться любая женщина: это интерактивный фонтан, нужно только осмелиться взяться за ручку зонтика и попозировать“, — отметил работник ювелирно-кузнечной мастерской Эстонской академии художеств Ристо Тали.
Фонтан в форме зонта под названием „Ülemiste vari“ весит 2,5 тонны, его диаметр 4,5 метра, а самая высокая точка находится на высоте 3,5 метра над землей. Зонт крепится к земле с помощью двух опор, а ручка зонта находится в бассейне в форме озера Юлемисте.
Вдохновением послужила картина „Девушка Юлемисте“, созданная в 2015 году художником Von Bomb. На фреске размером 33 х 60 метров изображена юная девушка с красным зонтом на фоне капель дождя с двоичным кодом. В коде зашифровано стихотворение Деборы Вааранд „Старый и молодой градостроитель Юлемисте“.
Бетон, необходимый для строительства фонтана, был получен от Nordecon Betoon, металл предоставила компания First in Service, а воду привели в движение с помощью фирмы Basseinitehnika. Архитектурным решением занималось бюро KOKO.
Ülemiste City (www.ulemistecity.ee) – крупнейший деловой квартал в странах Балтии, в котором расположены около 500 предприятий и где работают, учатся и живут более 14 000 человек. На территории в 36 гектаров доступны 150 000 квадратных метров сдаваемых в аренду офисных площадей, международные образовательные услуги от детского сада до высшего образования, международные услуги семейного врача и здравоохранения, жилье и все остальное, необходимое для жизни. Проектом Ülemiste City занимаются компании Mainor AS, Mainor Ülemiste AS и Technopolis Ülemiste AS. Technopolis Ülemiste AS принадлежит финской компании Technopolis Holding Plc с долей 51% и Mainor Ülemiste с долей 49%.