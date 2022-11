Новая достопримечательность квартала Юлемисте – фонтан в форме зонтика

Бетон, необходимый для строительства фонтана, был получен от Nordecon Betoon, металл предоставила компания First in Service, а воду привели в движение с помощью фирмы Basseinitehnika. Архитектурным решением занималось бюро KOKO.

Ülemiste City (www.ulemistecity.ee) – крупнейший деловой квартал в странах Балтии, в котором расположены около 500 предприятий и где работают, учатся и живут более 14 000 человек. На территории в 36 гектаров доступны 150 000 квадратных метров сдаваемых в аренду офисных площадей, международные образовательные услуги от детского сада до высшего образования, международные услуги семейного врача и здравоохранения, жилье и все остальное, необходимое для жизни. Проектом Ülemiste City занимаются компании Mainor AS, Mainor Ülemiste AS и Technopolis Ülemiste AS. Technopolis Ülemiste AS принадлежит финской компании Technopolis Holding Plc с долей 51% и Mainor Ülemiste с долей 49%.