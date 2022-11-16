Для любителей напитков покрепче: в Таллинне пройдет Фестиваль джина(6)
А вы знали, что джин-тоник в Эстонии является смым популярным алкогольным напиком? Если вы тоже его любите и хотите попоробовать разные вкусы джина, то появилась идеаьная возможность - в Таллинне пройдет Фестиваль джина. on Eestis alkoholoolsete jookide edetabelis esimesel kohal ning just seetõttu kutsume Sind Tallinn G&T Weekend 2022 nädalavahetusele, kus toome Sinuni nii džinni maaletoojad kui ka Eesti oma väiketootjad.
Tallinn G&T Weekend пройдет уже в эту субботу, 19 ноября с 12:00 до полуночи на заводе Пыхьяла в Копли. На фестивале можно будет попробовать как продукцию импортных производителей, так и местных эстонских. На фестивале также будет выбран лучший джин и коктейль с джином.
Вечер завершиться дискотекой 90-х. Вход на фестиваль стоит 7 евро. Больше информации здесь.