Для любителей напитков покрепче: в Таллинне пройдет Фестиваль джина

Tallinn G&T Weekend пройдет уже в эту субботу, 19 ноября с 12:00 до полуночи на заводе Пыхьяла в Копли. На фестивале можно будет попробовать как продукцию импортных производителей, так и местных эстонских. На фестивале также будет выбран лучший джин и коктейль с джином.