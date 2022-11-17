Все на Фестиваль напитков! В Котле культуры будут названы лучшие рестораны списка White Guide 2023 года

На фестивале будут представлены 40 местных производителей напитков почти со всех уездов Эстонии, которые предложат публике попробовать свои алкогольные и безалкогольные напитки: от воды до водки, от сока до сидра. Со списком участников можно ознакомиться здесь.

На фестивале будут обнародованы результаты конкурса „Лучший напиток Эстонии 2022“, а также пройдет ряд состязаний среди производителей, барменов, пивных сомелье. К концу дня будет назван „Лучший эстонский коктейль 2022“ и „Лучший напиток для сауны 2022“ .

В рамках фестиваля также будут названы эстонские рестораны, которые войдут в список White Guide 2023 года, включающий в себя лучшие рестораны Эстонии, Швеции и Дании.

Больше информации о мероприятии и билетах смотрите здесь.