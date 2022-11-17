Крупнейшая авиакомпания Cеверной Европы планирует массовые сокращения. Работы лишится каждый четвертый сотрудник

На данный момент штат бортового персонала Finnair в Финляндии насчитывает около 1750 человек. Теперь же компания намерена прибегнуть к помощи аутсорсинга на рейсах в Таиланд и Северную Америку, уменьшив таким образом персонал на 450 рабочих мест.

Причина будущих сокращений рабочих мест проста - необходимость экономии. Пандемия коронавируса уже нанесла компании болезненный удар, но закрытие воздушного пространства России еще больше ослабило возможности Finnair получать прибыль. Таким образом, в январе-сентябре текущего года компания понесла убыток в размере 182 млн евро. В прошлом году это убыток составлял 470 миллионов, а в 2020 году - целых 600 миллионов евро.

В прошлый раз удалось договориться

Переговоры компании начнутся в следующую среду и, по оценкам, продлятся шесть недель. В последний раз Finnair планировала такое масштабное увольнение в 2014 году, когда компания пригрозила сократить 540 бортпроводников.

Однако руководство и сотрудники Finnair достигли соглашения об экономии в общей сложности 18 миллионов евро в год, и поэтому сокращений удалось избежать, за исключением рейсов в Сингапур и Гонконг.

„Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы найти вместе с бортпроводниками выгодные с точки зрения экономии решения. Нам необходимо искреннее желание участников переговоров найти общие решения, чтобы наш собственный персонал мог продолжать работу и не было потери рабочих мест. Обсуждение альтернатив — важная часть процесса переговоров об изменениях“, — заявил генеральный директор Finnair Топи Маннер.