Hestia Hotel Group расширяется в Пярну: эстонская сеть отелей начинает управлять отелем Strand Spa & Conference Hotel

Hestia Hotel Group заключила договор с акционерным обществом Strand на управление историческим отелем Strand Spa & Conference Hotel в Пярну, начиная с 3 января 2023 года. В ближайшем будущем планируется расширение спа и саун, чтобы предложить более качественное и разнообразное получаемое от спа впечатление, уделяя больше внимания содержательному совместно проведенному времени. Отель Strand Spa & Conference Hotel известен как отель для отдыха и конференций (в отеле всего 187 номеров и 8 конференц-залов), но Игровая студия Lotte, открытие которой ожидается в ближайшее время, может предложить увлекательное времяпрепровождение и семьям с детьми. На почти 500 м2 Игровой студии Lotte дети и взрослые могут принять участие как в хорошо известных в „Стране Лотте“, а также в новых увлекательных интерактивных, творческих и физических мероприятиях.

По словам генерального директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд, Пярну всегда был привлекательным местом отдыха как для местного населения, так и для ближайших к нам стран. Город с самым большим и красивым пляжем в Эстонии предлагает возможности для культуры, спорта, укрепления здоровья, развлечений и наслаждения хорошей едой, сочетая в себе как свойственный большому городу гламур, так и характерную для маленького города приватность. „Именно разноликость города — это то, что делает Пярну отличным местом для нового отеля Hestia и бросает нам новый вызов для разработки продукта“, — пояснила Кайса Майленд. „Достигший уже 30-летнего возраста отель Strand Spa & Conference Hotel продемонстрировал стабильность и устойчивость, чтобы продолжать иметь право голоса на рынке, и я очень надеюсь, что компетентность Hestia поможет отелю перейти к новому сегменту клиентов“, — с надеждой заявила Майленд.