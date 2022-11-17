Чем будет удивлять туристов рождественский шведский стол на паромах Tallink

Финская кухня представлена такими блюдами, как паштет из оленины холодного копчения на ржаном хлебе, традиционная розовая рождественская ветчина натуральной сушки, веганский „лосось“ холодного копчения из моркови „Порккала“ (Porkkala), различные гратены, традиционный финский рождественский пирог „Шишка“ (Käpykakku) и многое другое.

Из эстонских рождественских блюд, конечно же, квашеная капуста, кровяные колбаски, запечённый на медленном огне рождественский поросёнок, а к десертному столу добавилась и новинка – „Пегий пёс“ (Kirju koer).

„Ежегодно наш богатый рождественский шведский стол является долгожданным событием и даже поводом для многих наших клиентов отправиться в морское путешествие. Почему бы не отправиться на борт всей семьёй, чтобы отведать рождественские блюда, туда, где уже накрыт праздничный стол, где есть достаточно времени, чтобы насладиться рождественским ужином хоть в 12 приёмов, и где каждый гарантированно найдёт множество своих любимых блюд?“, — прокомментировал новое рождественское меню на судах руководитель дивизиона ресторанного питания Tallink Grupp Марко Макке .

Рождественским меню на шведском столе в ресторанах Grande Buffet на круизных судах Baltic Queen с 17 ноября по 31 декабря 2022 г. и на Silja Serenade, Silja Symphony и Baltic Princess с 17 ноября по 26 декабря. На скоростных судах Tallink Shuttle, курсирующих на линии Таллинн – Хельсинки, вы сможете отведать избранные рождественские блюда в ресторанах Delight Buffet с 17 ноября по 31 декабря.

Начиная с 17 ноября 2022 года все гурманы могут насладиться новым богатым рождественским меню, предлагаемым на шведском столе в ресторанах Grande Buffet на круизных судах Tallink. Рождественский буфет предлагает выбор любимых рождественских блюд эстонской, финской, шведской и славянской кухни, богатое меню буфета насчитывает, в общей сложности, около 140 восхитительных блюд, из которых около 40% также подходят и для веганов.

Разумеется, что на шведском столе – широкий выбор традиционных блюд шведской национальной кухни из рыбы и морепродуктов. Немаловажно и то, что множество морепродуктов, подаваемых на наш стол, вылавливаются экологически безопасным способом в соответствии со стандартами Морского Попечительского совета (MSC). Маркировка MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов. Шведская кухня представлена и пользующимися особой популярностью у детей знаменитыми шведскими фрикадельками и традиционными рождественскими колбасками. На десертном столе можно найти шведские „ледяные“ трюфели, на некоторых судах – пользующийся огромным спросом в Швеции рождественский безалкогольный напиток юлмуст (Julmust), оригинальный рецепт которого покрыт тайной и известен лишь производителям.

Кулебяка с лососем, маринованные лесные грибы, паштет из дичи, различные соленья и многие другие деликатесы знакомят с шедеврами славянской кухни.

Роскошный рождественский ужин за шведским столом в ресторане Grande Buffet на борту судов Baltic Queen, курсирующей на линии Таллинн – Стокгольм, и Baltic Princess на линии Турку – Стокгольм, обойдётся в 40 евро при предварительном бронировании и 44 евро за взрослого при оплате на борту судов; в цену входят выбранные напитки: вода, молоко, соки, чай, кофе, прохладительные напитки, а также белые и красные вина и пиво (в т.ч., безалкогольные).

Для детей в возрасте до 6 лет, обедающих вместе с заранее оплатившими шведский стол родителями, питание предоставляется бесплатно, а для детей в возрасте до 2 лет – также и в случае, если оплата производится на борту судна. Подробнее о ценах смотрите на сайте компании.

В дополнение к восхитительному рождественскому меню на шведском столе, которое сервируется в ресторанах Grande Buffet, путешествующие гурманы также могут насладиться и специальным рождественским меню в три приёма (также доступным в веганской версии), которое предлагается в ресторанах à la carte на борту круизных судов компании с 17 ноября до 26 декабря 2022 г. Специальное рождественское меню из трёх блюд стоит 47 евро на человека и 39 евро за веганский вариант меню.

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