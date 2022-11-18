Уходящее под воду государство Тувалу хочет сохранить себя в метавселенной

Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе заявил, что в случае развития „наихудшего сценария“ будет создан цифровой двойник страны, воспроизводящий ее красивые острова и богатую культуру. Тувалу может стать первой страной в мире, которая существует исключительно в киберпространстве, пишет "Моя Планета".

Чиновники надеются, что в метавселенной можно будет воссоздать три аспекта государственности Тувалу: территорию, культуру и суверенитет. Впрочем, есть серьезные технологические и социальные сложности, связанные с объединением и оцифровкой элементов, определяющих всю нацию. В Тувалу проживает около 12 000 граждан, но взаимодействие даже такого количества людей в режиме реального времени в виртуальном мире — техническая проблема, в том числе и по причине пропускной способности.

Однако в Тувалу прекрасно понимают, что метавселенная не является решением проблем граждан. Кофе заявил, что человечеству нужно сосредоточиться на уменьшении последствий изменения климата с помощью таких инициатив, как договор о нераспространении ископаемого топлива. Метавселенная, безусловно, может помочь сохранить наследие и культуру страны как виртуальный музей и цифровое сообщество. Маловероятно, что эта мера сработает в качестве суррогатного национального государства.

Метавселенная — дополненная и виртуальная реальность, которая может стать частью повседневной жизни людей. Существует множество представлений о том, как может выглядеть метавселенная. Цель проекта состоит в том, чтобы скрыть человеческую способность различать реальное и виртуальное.