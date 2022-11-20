Большой обзор | 50 самых дешевых направлений из Таллинна: цены на билеты в один конец начинаются от 10 евро
Блог о путешествиях Reisitark изучил цены на билеты по различным маршрутам с началом из Таллинна. Рассказываем о самых популярных направлениях.
Для поиска дат и самых выгодных цен использовались различные системы бронирования, в том числе Momondo и Skyscanner. Все самые дешевые авиабилеты относятся к стандартному ценовому классу, при необходимости учитывались удобные пересадки и отсутствие дополнительных ночевок. Конечно, можно найти и более дешевые билеты, но за это иногда приходится "расплатиться“ долгим ожиданием во время пересадок, ночевкой в транзитном городе или дополнительными тратами на поездку от аэропорта, расположенного далеко от пункта назначения.
Цены на авиабилеты меняются в режиме реального времени. По сравнению с предыдущей неделей, цены частично снизились. Например, и Wizz Air, и airBaltic на этой неделе предлагают билеты на прямые рейсы из Таллинна дешевле, чем обычно.
Туда-обратно Биллунн (Леголенд) от 21 €
Туда-обратно Стокгольм от 26 €
Туда-обратно Тревизо от 34 €
Туда-обратно Венеция от 34 €
Туда-обратно Немецкие Альпы от 35 €
Туда-обратно Лондон от 36 €
Туда-обратно Рим от 42 €
Туда-обратно Париж от 47 €
Туда-обратно Бергамо от 48 €
Туда-обратно Милан от 48 €
Туда-обратно Берлин от 49 €
Туда-обратно Кипр начиная с 50 €
Туда-обратно побережье Амальфи от 54 €
Туда-обратно Норвегия от 55 €
Туда-обратно Австрия от 58 €
Туда-обратно Ирландия от 60 €
Туда-обратно Бари от 70 €
Туда-обратно Сицилия (Катания) от 74 €
Туда-обратно Грузия от 75 €
Туда-обратно Мальта от 76 €
Туда-обратно Барселона от 81 €
Туда-обратно Северная Греция от 81 €
Туда-обратно Сицилия (Палермо) от 85 €
Туда-обратно Сардиния (Кальяри) от 85 €
Туда-обратно Лиссабон от 88 €
Туда-обратно Брюссель от 94 €
Туда-обратно Порто от 94 €
Туда-обратно Мадрид от 97 €
Туда-обратно Копенгаген от 97 €
Туда-обратно Майорка от 100 €
Туда-обратно Сардиния (Альгеро) от 101 €
Туда-обратно Мюнхен от 106 €
Туда-обратно Марокко от 114 €
Туда-обратно Французская Ривьера от 114 €
Туда-обратно Амстердам от 115 €
Туда-обратно Тоскана от 117 €
Туда-обратно Израиль от 119 €
Туда-обратно Коста-Бланка от 120 €
Туда-обратно Ибица от 123 €
Туда-обратно Северная Испания от 129 €
Туда-обратно побережье Марокко от 134 €
Туда-обратно Иордания от 144 €
Туда-обратно Коста-дель-Соль от 203 €
Туда-обратно Сплит от 203 €
Туда-обратно Дубровник от 204 €
Туда-обратно Зальцбург от 215 €
Посмотреть более точные даты и цены можно здесь: (ссылка: https://hetked.ee/delfi-lennupiletite-ostukorv/)