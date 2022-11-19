В детском музее Мийамилла появится новая постоянная экспозиция стоимостью более 700 000 евро
Вчера, 18 ноября, в детском музее Мийамилла (ул. Койдула, 21, Таллинн) состоялось подписание договора о строительстве новой постоянной экспозиции. Новая постоянная экспозиция предложит занятия для всей семьи, общая стоимость обновления постоянной экспозиции составляет около 766 000 евро.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, обновление постоянной экспозиции любого музея – большое событие, но вместе с тем и ответственная задача, ведь таким образом перерождается весь музей. „Постоянные экспозиции могли бы проходить обновление каждые десять лет, в последнее время этот процесс проходит достаточно активно. В прошлом году открылись музеи с новой концепцией – музей Каламая и литературный музей Вильде. Вслед за музеем Мийамилла обновление ждет музей фортификаций Кик-ин-де-Кек, а также музеи Унта и Таммсааре. Важно продолжить этот процесс, так как экспонатам необходим уход, а наши ожидания от экспозиций меняются со временем“, - добавил Оя.
Действующая постоянная экспозиция была создана в 2009 году, ее темой является дружба, она будет открыта в музее Мийамилла до конца текущего года, к полному обновлению экспозиции приступят в начале 2023 года. Во время перестройки постоянной экспозиции музей будет проводить занятия в детских садах, а также в филиалах Таллиннского городского музея. Также будут проводиться занятия под открытым небом, экскурсии и прочие мероприятия. Информация о том, где и какие мероприятия запланированы, будет публиковаться на интернет-страницах Таллиннского городского музея, Музея Мийамилла, а также на их страницах в сети Facebook.
Открытие новой экспозиции под рабочим названием „Пространства детского мира“ запланировано на начало 2024 года, она будет открыта не менее семи лет. Игровая и методическая экспозиция рассматривает мир в восприятии ребенка. Новая экспозиция будет поддерживать душевное здоровье детей, позволит лучше познавать мир, поможет развивать социальные навыки и получать новые знания. На основании этого экспозиция воспроизведет важные для ребенка пространства, или миры, в которых проходит жизнь ребенка – внутренний мир, внешний мир и мир фантазии.
Руководитель музея Мийамилла Яне Мересмаа-Роос отметила, что нынешняя экспозиция рассказывает о дружбе и затрагивает человеческие ценности, столь необходимые для роста и развития. „При выборе новой темы экспозиции важно было решить, что может сделать мир лучше, что каждый из нас может сделать с этой целью, - сказала Мересмаа-Роос. – В современном обществе ответ на этот вопрос – эмпатия, она помогает понять другого, осмыслить ситуации, а также создает общность мышления. В процесс создания новой экспозиции привлечены дети, детский психолог, специалист в области образования для родителей“.
Музей, который помогает поддерживать социальные навыки, может научить, как справиться с эмоциями и понять чувства других, как воспринимать окружающий мир и играть в творческие игры.
При создании серий музейных занятий и программ основываются на учебных программах дошкольных учреждений, а также на государственной учебной программе основной школы. Кроме того, проходит сотрудничество с программой по предотвращению травли в школах, с использованием методики KiVa.
Договор о строительстве подписан между Таллиннским городским музеем и предприятием Motor OÜ.