В детском музее Мийамилла появится новая постоянная экспозиция стоимостью более 700 000 евро

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, обновление постоянной экспозиции любого музея – большое событие, но вместе с тем и ответственная задача, ведь таким образом перерождается весь музей. „Постоянные экспозиции могли бы проходить обновление каждые десять лет, в последнее время этот процесс проходит достаточно активно. В прошлом году открылись музеи с новой концепцией – музей Каламая и литературный музей Вильде. Вслед за музеем Мийамилла обновление ждет музей фортификаций Кик-ин-де-Кек, а также музеи Унта и Таммсааре. Важно продолжить этот процесс, так как экспонатам необходим уход, а наши ожидания от экспозиций меняются со временем“, - добавил Оя.

Действующая постоянная экспозиция была создана в 2009 году, ее темой является дружба, она будет открыта в музее Мийамилла до конца текущего года, к полному обновлению экспозиции приступят в начале 2023 года. Во время перестройки постоянной экспозиции музей будет проводить занятия в детских садах, а также в филиалах Таллиннского городского музея. Также будут проводиться занятия под открытым небом, экскурсии и прочие мероприятия. Информация о том, где и какие мероприятия запланированы, будет публиковаться на интернет-страницах Таллиннского городского музея, Музея Мийамилла, а также на их страницах в сети Facebook.

Открытие новой экспозиции под рабочим названием „Пространства детского мира“ запланировано на начало 2024 года, она будет открыта не менее семи лет. Игровая и методическая экспозиция рассматривает мир в восприятии ребенка. Новая экспозиция будет поддерживать душевное здоровье детей, позволит лучше познавать мир, поможет развивать социальные навыки и получать новые знания. На основании этого экспозиция воспроизведет важные для ребенка пространства, или миры, в которых проходит жизнь ребенка – внутренний мир, внешний мир и мир фантазии.