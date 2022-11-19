Новости
19.11.2022, 21:03

На авиамаршруте Таллинн-Сааремаа по выходным стало не хватать мест

 
Kuressaare Tallinn lennuliini hakkasb teenindama NYXAIR, esimene lend
Kuressaare Tallinn lennuliini hakkasb teenindama NYXAIR, esimene lend
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Почти два года назад авиакомпания Nyxair вывела на маршрут Таллинн - Курессааре более крупный, 48-местный самолет. Однако с тех пор заполняемость самолета выросла более чем вдвое, мест по выходным дням стало не хватать, и все билеты продаются в предварительной продаже задолго до даты вылета, пишет rusERR.

„Можно сказать, что 50 процентов - это местные жители. Есть также люди, приезжающие сюда из Таллинна по делам, и есть также туристы“, - пояснила старший специалист службы поддержки клиентов в аэропорту Курессааре Мерле Рандла.

„На данный момент у нас нет другой линии, подобной этой, где мы могли бы менять [самолеты], но, возможно, на летний период мы что-то придумаем, потому что летом уровень заполняемости был на самом деле очень хорошим, независимо от дня“, - сказал исполнительный директор NyxAir Яанус Ояметс.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии