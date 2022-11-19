На авиамаршруте Таллинн-Сааремаа по выходным стало не хватать мест

„Можно сказать, что 50 процентов - это местные жители. Есть также люди, приезжающие сюда из Таллинна по делам, и есть также туристы“, - пояснила старший специалист службы поддержки клиентов в аэропорту Курессааре Мерле Рандла.

„На данный момент у нас нет другой линии, подобной этой, где мы могли бы менять [самолеты], но, возможно, на летний период мы что-то придумаем, потому что летом уровень заполняемости был на самом деле очень хорошим, независимо от дня“, - сказал исполнительный директор NyxAir Яанус Ояметс.