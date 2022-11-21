Пять самых больших ошибок, которые совершают люди при переезде в Италию

Налоговый номер Codice Fiscale — это официальный документ необходимый как для короткого, так и длительного пребывания в Италии. Налоговый номер Codice Fiscale (или итальянский идентификационный код налогоплательщика) дает возможность гражданам открыть счет в итальянском банке, зарегистрировать контракт аренды, для работы и учебы, и для оформления медицинской карты.

„Вы должны быть готовы показать рабочий контракт или средства, с помощью которых вы сможете содержать себя, договор аренды, налоговый номер Codice Fiscale и ваш паспорт“, — говорит О'Фаррелл.

Граждане ЕС, желающие постоянно жить в Италии, должны зарегистрироваться в качестве резидента в местной ратуше в течение 90 дней после прибытия.

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут приезжать в Италию в качестве туристов и оставаться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако тем, кто хочет остаться дольше, необходимо подать заявление на получение визы.

Чтобы ненароком не нарушить закон, О'Фаррелл советует будущим эмигрантам, чтобы они полностью осознавали свой иммиграционный статус. Он говорит, что один из самых часто задаваемых ему вопросов — как устроиться в Италии легально.

Кстати, личный опыт Дэмиена подтверждается и статистикой: Италия находится на самом последнем месте из стран Евросоюза по знанию английского языка. Лучше всего при этом в ЕС английский язык знают в Нидерландах.

По словам мужчины, помимо борьбы с бюрократическими препятствиями, такими как регистрация по месту жительства, незнание языка означает, что возможности трудоустройства очень ограничены. Это также мешает заводить друзей и чувствовать себя частью сообщества.

Он говорит, что многие люди ошибочно думают, что могут обойтись английским языком. „Без языка так сложно что-то делать, — говорит он, — это тяжелая битва“.

Для О'Фаррелла отказ от изучения итальянского языка — это ошибка номер один, которую может совершить человек, думая о переезде в Италию.

Советы в интернете не всегда верны

Основной совет для людей, думающих о переезде в любую страну мира — будьте осторожны при выборе источника информации.



Хотя О'Фаррелл считает, что группы и форумы экспатов — отличное место для поиска советов и поддержки, он подчеркивает, что представленная там информация никогда не должна рассматриваться как профессиональный совет или юридическая консультация.

„Не проходит и дня, чтобы я не получил известие от эмигранта, который пошел по пути „сделай сам“ и в итоге получил неожиданные налоговые счета, иммиграционные проблемы, арендодателей, которые не возвращают залог, и так далее“, — говорит О'Фаррелл.

Хотя некоторые аспекты жизни экспатов можно решить самостоятельно, мужчина подчеркивает, что налоговые, иммиграционные или юридические вопросы лучше всего обсуждать с профессионалами.

Нормально иметь „выходной“ от итальянской жизни

Италия и ее культура могут быть весьма подавляющими. „Некоторые люди могут не сразу понять все культурные правила Италии, и это нормально“, — говорит О'Фаррелл.

Даже после многих лет жизни в Италии нет ничего плохого в том, чтобы время от времени отдыхать от итальянцев. „Иногда людям нужны „удовольствия“ из их родной страны, и это нормально“, — говорит он.

„Я давно понял, что не могу изменить шестьдесят миллионов итальянцев, поэтому решил гнуться, как ива, а не сопротивляться, как дуб“, — добавляет мужчина.

Не ждите, что это будет одна большая dolce vita

По мнению О'Фаррелла, самая большая ошибка, которую совершают потенциальные эмигранты — это чрезмерно романтизированное представление об Италии. „Люди рассчитывают переехать в деревню в глуши и построить успешную карьеру, — говорит он. — Но это так не работает“.

Когда О'Фаррелл разговаривает со своими клиентами, он говорит, что самое главное — это понять, чего люди хотят от своего переезда и реалистично ли это. „Вы должны помнить, что для некоторых профессий или хобби Италия может быть не лучшим местом, — говорит он. — Если же вы готовы с головой погрузиться в страну с богатой кухней, историей и культурой, то это совсем другая история“.

О'Фаррелл добавляет, что место жительства в Италии также должно зависеть от вашего экономического положения. „В небольших деревнях меньше возможностей для хорошо оплачиваемой работы, но, если вы можете работать удаленно, вы можете найти там более дешевое жилье“, — говорит он.

По словам О'Фаррелла, один из лучших способов узнать, подходит ли вам Италия — устроить тестовый период. „Вам нужно приехать и прощупать почву, попробовать пожить в маленьком городке и принимать окончательное решение уже отталкиваясь от полученных опыта и ощущений“, — заключает мужчина.