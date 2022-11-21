Пять самых больших ошибок, которые совершают люди при переезде в Италию
Дэмиен О'Фаррелл переехал из Ирландии в Италию почти 35 лет назад и с тех пор начал бизнес, помогая потенциальным эмигрантам советами по иммиграции, поиском работы и рассказами об основных ошибках, которые совершают люди, желающие переехать в Италию. Его главными советами поделился портал Turgid.
Не стоит недооценивать важность изучения языка
Для О'Фаррелла отказ от изучения итальянского языка — это ошибка номер один, которую может совершить человек, думая о переезде в Италию.
Он говорит, что многие люди ошибочно думают, что могут обойтись английским языком. „Без языка так сложно что-то делать, — говорит он, — это тяжелая битва“.
По словам мужчины, помимо борьбы с бюрократическими препятствиями, такими как регистрация по месту жительства, незнание языка означает, что возможности трудоустройства очень ограничены. Это также мешает заводить друзей и чувствовать себя частью сообщества.
Кстати, личный опыт Дэмиена подтверждается и статистикой: Италия находится на самом последнем месте из стран Евросоюза по знанию английского языка. Лучше всего при этом в ЕС английский язык знают в Нидерландах.
Убедитесь, что вы понимаете свой правовой статус в Италии
Чтобы ненароком не нарушить закон, О'Фаррелл советует будущим эмигрантам, чтобы они полностью осознавали свой иммиграционный статус. Он говорит, что один из самых часто задаваемых ему вопросов — как устроиться в Италии легально.
Граждане стран, не входящих в ЕС, могут приезжать в Италию в качестве туристов и оставаться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако тем, кто хочет остаться дольше, необходимо подать заявление на получение визы.
Граждане ЕС, желающие постоянно жить в Италии, должны зарегистрироваться в качестве резидента в местной ратуше в течение 90 дней после прибытия.
„Вы должны быть готовы показать рабочий контракт или средства, с помощью которых вы сможете содержать себя, договор аренды, налоговый номер Codice Fiscale и ваш паспорт“, — говорит О'Фаррелл.
Налоговый номер Codice Fiscale — это официальный документ необходимый как для короткого, так и длительного пребывания в Италии. Налоговый номер Codice Fiscale (или итальянский идентификационный код налогоплательщика) дает возможность гражданам открыть счет в итальянском банке, зарегистрировать контракт аренды, для работы и учебы, и для оформления медицинской карты.
Советы в интернете не всегда верны
Основной совет для людей, думающих о переезде в любую страну мира — будьте осторожны при выборе источника информации.
Хотя О'Фаррелл считает, что группы и форумы экспатов — отличное место для поиска советов и поддержки, он подчеркивает, что представленная там информация никогда не должна рассматриваться как профессиональный совет или юридическая консультация.
„Не проходит и дня, чтобы я не получил известие от эмигранта, который пошел по пути „сделай сам“ и в итоге получил неожиданные налоговые счета, иммиграционные проблемы, арендодателей, которые не возвращают залог, и так далее“, — говорит О'Фаррелл.
Хотя некоторые аспекты жизни экспатов можно решить самостоятельно, мужчина подчеркивает, что налоговые, иммиграционные или юридические вопросы лучше всего обсуждать с профессионалами.
Нормально иметь „выходной“ от итальянской жизни
Италия и ее культура могут быть весьма подавляющими. „Некоторые люди могут не сразу понять все культурные правила Италии, и это нормально“, — говорит О'Фаррелл.
Даже после многих лет жизни в Италии нет ничего плохого в том, чтобы время от времени отдыхать от итальянцев. „Иногда людям нужны „удовольствия“ из их родной страны, и это нормально“, — говорит он.
„Я давно понял, что не могу изменить шестьдесят миллионов итальянцев, поэтому решил гнуться, как ива, а не сопротивляться, как дуб“, — добавляет мужчина.
Не ждите, что это будет одна большая dolce vita
По мнению О'Фаррелла, самая большая ошибка, которую совершают потенциальные эмигранты — это чрезмерно романтизированное представление об Италии. „Люди рассчитывают переехать в деревню в глуши и построить успешную карьеру, — говорит он. — Но это так не работает“.
Когда О'Фаррелл разговаривает со своими клиентами, он говорит, что самое главное — это понять, чего люди хотят от своего переезда и реалистично ли это. „Вы должны помнить, что для некоторых профессий или хобби Италия может быть не лучшим местом, — говорит он. — Если же вы готовы с головой погрузиться в страну с богатой кухней, историей и культурой, то это совсем другая история“.
О'Фаррелл добавляет, что место жительства в Италии также должно зависеть от вашего экономического положения. „В небольших деревнях меньше возможностей для хорошо оплачиваемой работы, но, если вы можете работать удаленно, вы можете найти там более дешевое жилье“, — говорит он.
По словам О'Фаррелла, один из лучших способов узнать, подходит ли вам Италия — устроить тестовый период. „Вам нужно приехать и прощупать почву, попробовать пожить в маленьком городке и принимать окончательное решение уже отталкиваясь от полученных опыта и ощущений“, — заключает мужчина.