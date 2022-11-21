Не пропустите! В Таллинне пройдет крупнейший фестиваль робототехники Robotex
Крупнейший фестиваль робототехники Robotex International пройдет в Таллинском Saku Suurhall с 25 по 26 ноября.
Посетителей ждет два дня захватывающих соревнований по робототехнике, мастер-классы, а также выставка инновационных технологий. В фестивале примут участие робототехники из Эстонии и других стран. 14 различных соревнований для участников разных возрастов пройдут во время фестиваля.
В выставочной зоне Robotex EXPO вы познакомитесь с инженерными решениями, продуктами и услугами различных робототехнических и технологических компаний. С интересной экспозицией будет представлены компании KÕU Mobility Group (Comodule, Äike, Tuul), Stoneridge покажет свои технологические решения, Solaride представит электромобиль на солнечных батареях, а также участие примут Milrem Robotics и многие другие.
Также в выставке примут участие некоторые студенческие проекты, например Student Formula и ESTCube. Кроме того, два молодых эстонских стартапа присоединятся к выставке: Justacart представят корзину для покупок, оснащенную искусственным интеллектом, а Pickitwise продемонстрируют автономного робота для сбора клубники. На фестивале можно будет встретить и первого робота-официанта Bellabot.
Мастер-классы всегда были важной частью фестиваля Robotex, но не только для детей и подростков, а для всей семьи. Множество интересных занятий для детей и взрослых также входят в программу фестиваля в этом году. Проведение этих мастер-классов стало возможно благодаря хорошим партнерам фестиваля Robotex.
Под руководством представителей Академии Авиации вы сможете построить робота и протестировать как „свежесобранный“ робот решает поставленные задачи. На летном мастер-классе мы заглянем в закулисье мира авиации. Интересные мастер-классы, сосредоточенные на создании различных вещей, предложит Digipurk. „Во время наших мастер-классов вы узнаете о печатных платах, компонентах и пайке - занятиях, которыми настоящий робототехнический энтузиаст занимается постоянно. Приходите сами, с друзьями или с родителями, намного веселее строить что-то классное вместе!“ - приглашает Инга Роотэман, инструктор Digipurk. С помощью Digipurk, вы сможете построить машинки, которые движутся по линии, электронные песочные часы или игральные кости.
„ТТУ предлагает в этом году разнообразную программу мастер-классов, для участников всех возрастов“, - говорит Мартин Криисеман, специалист по организации мероприятий Таллинского Технического Университета. „Вы можете попрактиковаться в программировании, соорудить электростанцию из овощей или построить прочный и надежный мост под руководством инженера-строителя“. ТТУ также предлагает посетить мастер-класс Arduino UNO на котором энтузиасты электроники и технологий смогут собрать и запрограммировать собственное электронное устройство. Мастер-класс LEGO Spike Prime предлагает протестировать возможности наборов робототехники.
В этом году на мастер-классе Folkrace TalTech Robotics Club построят робота, который будет управляться с помощью „усиков“ и продемонстрируют способности машинного зрения. The ProgeTigers из Совета по образованию и молодежи примут участие в фестивале. С ними посетители всех возрастов смогут протестировать напольных роботов и исследовать мир виртуальной реальности.
25 и 26 ноября Robotex International проведет конференцию гибридных технологий „Reality R“ в Rock Lounge в Saku Suurhall. Вход на конференцию только по приглашениям, однако все желающие смогут принять участие в конференции на платформе Elisa Stage. Конференция сфокусируется на современных темах: искусственный интеллект, военная промышленность, кибербезопасность, промышленность 5.0 и космос; отдельный день будет посвящен образованию и образовательной робототехнике. В конференции примут участие спикеры из США, Дании, Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Эстонии и других стран.
Спонсоры и партнеры Robotex: TalTech, город Таллинн, EAS, SA KÜSK, Starship, KÕU Mobility Group, Stoneridge, Lennuakadeemia, Schbot, Droon.ee, Insplay, SK ID Solutions, Milrem Robotics, RoboMiku, Teval electronics, 3KGroup, kood/Jõhvi, Посольство США в Эстонии, TEAHU, HARNO, Digipurk и другие.
Больше информации: robotex.international
Билеты на Robotex уже в продаже на Piletilevi.