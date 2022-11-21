Не пропустите! В Таллинне пройдет крупнейший фестиваль робототехники Robotex

Посетителей ждет два дня захватывающих соревнований по робототехнике, мастер-классы, а также выставка инновационных технологий. В фестивале примут участие робототехники из Эстонии и других стран. 14 различных соревнований для участников разных возрастов пройдут во время фестиваля.

В выставочной зоне Robotex EXPO вы познакомитесь с инженерными решениями, продуктами и услугами различных робототехнических и технологических компаний. С интересной экспозицией будет представлены компании KÕU Mobility Group (Comodule, Äike, Tuul), Stoneridge покажет свои технологические решения, Solaride представит электромобиль на солнечных батареях, а также участие примут Milrem Robotics и многие другие.



Также в выставке примут участие некоторые студенческие проекты, например Student Formula и ESTCube. Кроме того, два молодых эстонских стартапа присоединятся к выставке: Justacart представят корзину для покупок, оснащенную искусственным интеллектом, а Pickitwise продемонстрируют автономного робота для сбора клубники. На фестивале можно будет встретить и первого робота-официанта Bellabot.

Мастер-классы всегда были важной частью фестиваля Robotex, но не только для детей и подростков, а для всей семьи. Множество интересных занятий для детей и взрослых также входят в программу фестиваля в этом году. Проведение этих мастер-классов стало возможно благодаря хорошим партнерам фестиваля Robotex.