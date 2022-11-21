Авиакомпания Finnair отменила почти 100 рейсов из-за забастовки бортпроводников

На прошлой неделе руководство Finnair объявило о начале переговоров по сокращению персонала, в результате которых под увольнение могут попасть порядка 450 человек из бортперсонала. Сотрудники авиакомпании не согласились с таким решением и решили провести забастовку, в результате которой было отменено много рейсов.

„Finnair вынуждена отменить около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки в воскресенье, 20 ноября, и понедельник, 21 ноября. Финский профсоюз работников транспорта объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки в период с воскресенья, 20 ноября, 15:00 до понедельника, 21 ноября, 15:00“, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В Finnair отметили, что делают всё возможное, чтобы предложить пострадавшим клиентам альтернативные варианты перелетов до пункта назначения.

„Выполнение рейсов Finnair вернется к норме в понедельник днем, но забастовка всё еще может повлиять на отдельные рейсы после понедельника“, — предупредили в Finnair.

Информация об отмене рейсов 21 ноября будет обновляться ЗДЕСЬ.