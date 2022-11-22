ФОТО | В Таллинне определили лучшие алкогольные и безалкогольные напитки Эстонии. Вот список победителей(4)
20 ноября в Котле культуры состоялся Эстонский фестиваль напитков - один из крупнейших фестивалей этой осени, где соберутся владельцы ресторанов, сомелье, шеф-повары и просто любители вкусных и качественных напитков. Кроме всего прочего, там присудили награды за лучшие алкогольные безалкогольные напитки года.
Итак, вот лучшие напитки по категориям:
Лучшая вода – Haage Haanja от Liviko.
Лучший сок, холодный чай или лимонад – Peninuki Sea Backthorn Soda.
Лучший безалкогольный дистиллят, коктейль или оздоровительный шот – Liviko Corsaro Aperitivo.
Лучший сидр - Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu Jääsiider.
Лучшее игристое вино – Allikukivi Veinimõisa Rohelisesõstra.
Лучшее фруктово-ягодное вино – Alatskivi Mõisamaitsete õuna-pihlakavein „Metsahärra lemmik“.
Лучшее вино из винограда – Murimäe Veinikeldri Cortis 2021.
Лучшее сладкое вино – Hof Podis käsitöö-ebaküdoonivein.
Лучшая водка – Moe J. J. Kurberg Rukis.
Лучшая водка со вкусом и самогон – Atla Õlle samakas.
Лучшая фруктово-ягодная водка – Liviko Petite Pomme.
Лучшая другая водка – Peninuki FØRST No. 1 RUM.
Лучший джин London Dry – TOHI London Dry Gin Ginger & Sichuan Pepper.
Лучший джин в нордическом стиле – Peninuki Seaside Gin.
Лучший Old Tom – The Hope Distillery Gindome Old Tom Gin.
Лучший джин Navy Strenght - Junimperium Navy Strength Gin.
Лучший ликер или наливка – Järiste Veinitalu Mustsõstraliköör.
Лучшее безалкогольное пиво – A. Le Coq Beer Mail IPA.
Лучший пильзнер или светлый лагер – A. Le Coq Alexander Bohemian.
Лучший Pale Ale или Saison – Õllenaudi Brewery Birch saison „Sauna alus“.
Лучшее хмельное пиво – Pühaste Pruulikoja Ivory Tower: Citra.
Лучший Sour, Wild, Fruit или Weisse – Purtse Pruulikoja Cherry BC Lemon Fruit Sour.
Лучшее темное пиво – Pühaste Pruulikoja Tumeaine Coffee - Papua New Guinea Imperial Stout.
Лучшее пиво другого сорта – Pöide Pruulikoja Pööris Märzen.
Лучший готовый алкогольный коктейль – Punch Club Espresso Martini with salted caramel.
Лучшее ароматизированное вино (глинтвейн, вермут и т.д.) – Uue-Saaluse Veinitalu Vermut nr 9.
Также были названы лучшие напитки для бани и сауны:
Безалкогольные
Lumiorava Magneesiumivesi
Liviko Haage Haanja looduslik mineraalvesi
Uue-Saaluse Veinitalu Jäätee fermenteeritud astelpajulehtedest rabarberi ja piparmündiga“
Peninuki Sea Backthorn Soda
Vinkymoni Ebaküdoonia limonaad
Lehe Anna Kali
Alkoholivabaõlu A. Le Coq Beer Mail IPA