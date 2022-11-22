Вкусы мира
22.11.2022, 07:00

ФОТО | В Таллинне определили лучшие алкогольные и безалкогольные напитки Эстонии. Вот список победителей

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20 ноября в Котле культуры состоялся Эстонский фестиваль напитков - один из крупнейших фестивалей этой осени, где соберутся владельцы ресторанов, сомелье, шеф-повары и просто любители вкусных и качественных напитков. Кроме всего прочего, там присудили награды за лучшие алкогольные безалкогольные напитки года.

Итак, вот лучшие напитки по категориям:

  • Лучшая вода – Haage Haanja от Liviko.

  • Лучший сок, холодный чай или лимонад – Peninuki Sea Backthorn Soda.

  • Лучший безалкогольный дистиллят, коктейль или оздоровительный шот – Liviko Corsaro Aperitivo.

  • Лучший сидр - Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu Jääsiider.

  • Лучшее игристое вино – Allikukivi Veinimõisa Rohelisesõstra.

  • Лучшее фруктово-ягодное вино – Alatskivi Mõisamaitsete õuna-pihlakavein „Metsahärra lemmik“.

  • Лучшее вино из винограда – Murimäe Veinikeldri Cortis 2021.

  • Лучшее сладкое вино – Hof Podis käsitöö-ebaküdoonivein.

  • Лучшая водка – Moe J. J. Kurberg Rukis.

  • Лучшая водка со вкусом и самогон – Atla Õlle samakas.

  • Лучшая фруктово-ягодная водка – Liviko Petite Pomme.

  • Лучшая другая водка – Peninuki FØRST No. 1 RUM.

  • Лучший джин London DryTOHI London Dry Gin Ginger & Sichuan Pepper.

  • Лучший джин в нордическом стиле – Peninuki Seaside Gin.

  • Лучший Old TomThe Hope Distillery Gindome Old Tom Gin.

  • Лучший джин Navy Strenght - Junimperium Navy Strength Gin.

  • Лучший ликер или наливка – Järiste Veinitalu Mustsõstraliköör.

  • Лучшее безалкогольное пиво – A. Le Coq Beer Mail IPA.

  • Лучший пильзнер или светлый лагер – A. Le Coq Alexander Bohemian.

  • Лучший Pale Ale или SaisonÕllenaudi Brewery Birch saison „Sauna alus“.

  • Лучшее хмельное пиво – Pühaste Pruulikoja Ivory Tower: Citra.

  • Лучший Sour, Wild, Fruit или Weisse Purtse Pruulikoja Cherry BC Lemon Fruit Sour.

  • Лучшее темное пиво – Pühaste Pruulikoja Tumeaine Coffee - Papua New Guinea Imperial Stout.

  • Лучшее пиво другого сорта – Pöide Pruulikoja Pööris Märzen.

  • Лучший готовый алкогольный коктейль – Punch Club Espresso Martini with salted caramel.

  • Лучшее ароматизированное вино (глинтвейн, вермут и т.д.) – Uue-Saaluse Veinitalu Vermut nr 9.

Также были названы лучшие напитки для бани и сауны:

Безалкогольные

  • Lumiorava Magneesiumivesi

  • Liviko Haage Haanja looduslik mineraalvesi

  • Uue-Saaluse Veinitalu Jäätee fermenteeritud astelpajulehtedest rabarberi ja piparmündiga“

  • Peninuki Sea Backthorn Soda

  • Vinkymoni Ebaküdoonia limonaad

  • Lehe Anna Kali

  • Alkoholivabaõlu A. Le Coq Beer Mail IPA

Алкогольные

  • Lehe Hele Laager

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