ФОТО | В Таллинне определили лучшие алкогольные и безалкогольные напитки Эстонии. Вот список победителей

20 ноября в Котле культуры состоялся Эстонский фестиваль напитков - один из крупнейших фестивалей этой осени, где соберутся владельцы ресторанов, сомелье, шеф-повары и просто любители вкусных и качественных напитков. Кроме всего прочего, там присудили награды за лучшие алкогольные безалкогольные напитки года.