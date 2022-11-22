"Хрупкая красота": Исторический музей приглашает на выставку и ярмарку рождественских игрушек

На выставке представлено около 300 елочных украшений, благодаря которым можно узнать, как менялись тенденции рождественских игрушек в разные десятилетия: от настоящих фруктов и покрытых золотой эмалью орешков до ватных игрушек, от фигурок из хрупкого стекла до пластмассовых шаров.

На выставке экспонируются елочные украшения из коллекции Эстонского исторического музея и частной коллекции Марики Плооман.

Выставка "Хрупкая красота" будет открыта до 8 января 2023 года. Стоимость билетов в музей: взрослый - 12€, ученики, студенты, пенсионеры - 8 €, семейный - 24€

Адрес: Большая Гильдия, ул. Пикк 17, Таллинн

А 27 ноября 2022 года, в Первый Адвент, с 12:00 до 16:00 в здании Большой Гильдии пройдет ярмарка рождественских игрушек и мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Более подробная информация ЗДЕСЬ. Семейный билет - 10€ (2 взрослых + дети), один билет - 5€.