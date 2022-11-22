Куда сходить поесть? Названы лучшие рестораны Эстонии по версии White Guide 2023

White Guide — региональный гастрономический путеводитель по ресторанам, оказывающий заметное влияние на развитие кулинарного искусства и ресторанной культуры в Северных странах. White Guide — это символ качества, его цель — помочь гурманам ориентироваться в первоклассных ресторанах. Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году. С тех пор ежегодно в список входит порядка 100 ресторанов.

В своей оценке путеводитель придерживается собственной методики — 30 представителей гастрономических СМИ (12 эстонских и 18 зарубежных) оценивают каждый ресторан или кафе, посещая его несколько раз, анонимно (самостоятельно выбирая блюдо и оплачивая счет) и в разное время года. Также соблюдается принцип, что половина оценивающих экспертов была бы из Эстонии и половина — из-за границы. Оценивается меню, а также карта напитков, интерьер и обслуживание.

Мастера мирового уровня:



Очень высокий уровень

В Таллинне:

В Хаапсалу и на островах:

В Пярну:

В Тарту и Южной Эстонии: