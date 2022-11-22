Куда сходить поесть? Названы лучшие рестораны Эстонии по версии White Guide 2023(1)
Более сотни эстонских ресторанов регулярно попадают на страницы влиятельного путеводителя White Guide Nordic. В списке оказались заведения со всей Эстонии от Нарвы до Хийумаа, сообщает VisitEstonia.
White Guide — региональный гастрономический путеводитель по ресторанам, оказывающий заметное влияние на развитие кулинарного искусства и ресторанной культуры в Северных странах. White Guide — это символ качества, его цель — помочь гурманам ориентироваться в первоклассных ресторанах. Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году. С тех пор ежегодно в список входит порядка 100 ресторанов.
В своей оценке путеводитель придерживается собственной методики — 30 представителей гастрономических СМИ (12 эстонских и 18 зарубежных) оценивают каждый ресторан или кафе, посещая его несколько раз, анонимно (самостоятельно выбирая блюдо и оплачивая счет) и в разное время года. Также соблюдается принцип, что половина оценивающих экспертов была бы из Эстонии и половина — из-за границы. Оценивается меню, а также карта напитков, интерьер и обслуживание.
Мастера мирового уровня:
NOA Chefs Hall (Таллинн)
Ресторан 180° от Маттиаса Дитера (Таллинн)
Мастера:
Fotografiska (Таллинн)
Puri (Таллинн)
Lee (Таллинн)
Art Priori (Таллинн)
Anno (Таллинн)
Mantel ja Korsten (Таллинн)
Alexander (Муху/Сааремаа)
SOO@Maidla Nature Resort (Северная и центральная Эстония)
Põhjaka (Северная и центральная Эстония)
Lahepere Villa (Северная и центральная Эстония)
GMP Pühajärve - Chef's side (Отепяэ)
Очень высокий уровень
В Таллинне:
В Хаапсалу и на островах:
Von Gernet (Хаапсаалу)
Ku Kuu (Курессааре)
Kärme Küülik (Хаапсалу)
Hapsal Dietrich (Хаапсалу)
Rado Haapsalu (Хаапсалу)
Haapsalu Kuursaal (Хаапсалу)
Мыза Pilguse (Сааремаа)
В Пярну:
В Тарту и Южной Эстонии:
Hõlm (Тарту)
Kolme Sõsara Hõrgutised (Люллемяэ, уезд Валга)
Joyce (Тарту)
GMP Patisserie (Тарту)
Более подробную информацию о критериях оценки и полный список высококачественных и рекомендуемых эстонских ресторанов можно найти на сайте White Guide. Полный список ресторанов White Guide Nordic смотрите тут.